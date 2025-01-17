الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية «ترومان» وأهداف في العمق الإسرائيلي

صنعاء – «القدس العربي»: بالتزامن مع تجدد خروج المسيرات الأسبوعية التضامنية مع غزة ككل جمعة في صنعاء وجميع المدن الرئيسية في مناطق سيطرة جماعة «أنصار الله» في اليمن، أعلنت الجماعة عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان» وأهدافًا حيوية إسرائيلية في إيلات وتل أبيب وعسقلان».

وذكر المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، في بيان تلاه أمام المحتشدين في ميدان السبعين بصنعاء، أن قواتهم «نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافاً حيويةً تابعةً للعدو الإسرائيليِّ في منطقة أمِّ الرشراش إيلات جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بأربعة صواريخ مجنحة».

كما ذكر أن قواتهم «نفذت عمليتين عسكريتين، استهدفت الأولى أهدافاً تابعة للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة يافا تل أبيب المحتلة بثلاث طائرات مسيّرة، فيما استهدفت الأخرى هدفاً حيوياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيّرة»، مؤكدًا «أن العمليات حققت أهدافها بنجاح».

وأشار إلى أن العملية العسكرية الرابعة «استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس هاري ترومان» شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيّرة»، موضحاً «أن هذا الاستهداف للحاملة هو السابع منذ قدومها إلى البحر الأحمر، وأن العملية حققت أهدافها بنجاح».

وأكدَّ «جهوزية قواتهم لأيِّ تطورات أو تصعيد أمريكي إسرائيلي على بلدنا، وأنها ستبقي مراقبة لتطورات الوضعِ في غزة وستتخذ الخيارات التصعيدية المناسبة في حال نكث العدو بالاتفاق أو صعّد من عملياته ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة».

كما أكدَّ أنهم لن يتخلوا «عن فلسطين وقضيتها العادلة حتى تحرير كل شبر منها وطرد العدو الإسرائيلي من كل فلسطين».

تجدد المظاهرات والوقفات التضامنية مع غزة

ويستهدف الحوثيون منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أهدافاً في العمق الإسرائيلي» تضامناً مع غزة» التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر 2023. كما يستهدفون بالتوازي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها.

وبهدف إعاقة عملياتهم البحرية، يشن تحالف من واشنطن ولندن منذ 12 يناير/ كانون الثاني 2024 ضربات صاروخية وغارات جوية على أهداف في اليمن، يقول التحالف إنها للحوثيين؛ الذين بدورهم اعتبروا السفن الأمريكية والبريطانية أهدافاً عسكرية مشروعة.

في الأثناء، عاودت المقاتلات الأمريكية والبريطانية، الجمعة، غاراتها على محافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة أن «العدوان الأمريكي البريطاني شن خمس غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، التي سبق واستهدفها العدوان الجمعة الماضية بـ12 غارة، بالتزامن مع غارات إسرائيلية استهدفت منشآت مدنية في العاصمة صنعاء شمال ومحافظة الحُديدة غربي البلاد. في السياق، جدد المتظاهرون في اليمن، ككل جمعة، مظاهراتهم التضامنية مع غزة للأسبوع الـ 65 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، ابتهاجاً في هذه الجمعة بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي اعتبره بيان هذه المسيرات انتصاراً للمقاومة الفلسطينية.

في الأثناء، شهدت مدينتا مأرب وتعز في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مباركة ما تحقق من انتصار عكسه اتفاق وقف إطلاق النار، وفق وسائل إعلام موالية للحكومة.

على صعيد التظاهرات، في مناطق سيطرة «أنصار الله» (الحوثيون)، قالت وكالة الأنباء سبأ بصنعاء، إن «ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء شهد مسيرة مليونية كبرى، في طوفان بشري متجدد نصرة وإسناداً للشعب الفلسطيني تحت شعار «مع غزة.. ثبات وانتصار»، تأكيداً على ثبات الموقف ومباركة للشعب الفلسطيني انتصاره على كيان العدو الصهيوني بعد عام وثلاثة أشهر من العدوان».

وشهدت المدن الرئيسية في المحافظات الواقعة كلها أو بعضها في نطاق سيطرة جماعة «أنصار الله» عشرات المسيرات، حيث شهدت محافظة الحديدة 133 مسيرة، ومحافظة ريمة 80 مسيرة، ومحافظة إب 114 مسيرة، وغيرها من المحافظات وفق وكالة الأنباء سبأ التابعة للجماعة.

وبارك بيان المسيرات، التي تنظمها الجماعة، «الانتصار العظيم للمقاومة الباسلة في قطاع غزة»، منوهاً «للصمود الأسطوري منقطع النظير، والثبات الإيماني العظيم من الشعب الفلسطيني ومقاومته المجاهدة الباسلة، والذي تحطمت عليه مخططات العدو الإسرائيلي، ومن خلفه الأمريكي بكل ما يملكون من قوة مادية غاشمة لا مثيل لها في العالم».

وأوضح «أن هذه من أكبر الجولات في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، والتي استمرت أكثر من خمسة عشر شهراً من العدوان والإجرام الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتكب فيها العدو أبشع جرائم الإبادة الجماعية بشكل لا مثيل له في هذا العصر».

وأكدت الجماعة، الخميس، التزامها مع الفصائل الفلسطينية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ الأحد.

على صعيد مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، شهدت مدينتا مأرب وتعز، الجمعة، وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، «مباركة انتصار المقاومة وأحرار فلسطين، الذين أظهروا صموداً أسطورياً في وجه الاحتلال الغاشم، ومضوا بثبات نحو تحقيق تطلعاتهم». وفي الوقفتين، رحب المشاركون، وفق موقع الصحوة نت، بإعلان إبرام صفقة تبادل مشرفة ووقف إطلاق النار، معتبرين هذه الخطوة إنجازاً تاريخياً للشعب الفلسطيني وانتصاراً لقضيته العادلة، وتمثل تأكيداً على قدرة الفلسطينيين على فرض واقع جديد رغم التحديات.

ودعا المشاركون شعوب العالم إلى مواصلة دعمهم السياسي والإعلامي والإنساني للشعب الفلسطيني لتحقيق مصيره وتحرره من نير الاحتلال، مؤكدين أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب معالجة جذرية للظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه الوطنية وحريته الكاملة.