الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان “ردًا على العدوان الأمريكي على اليمن”

صنعاء – “القدس العربي”:

أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء اليوم الأحد، عن “استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر ردًا على العدوان على الأمريكي على اليمن”.

وأوضح الناطق العسكري للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان، “أن العدو الأمريكي شن عدواناً سافراً على اليمن خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية، استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدةَ والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف، وارتكب عدداً من المجازر، حيث أدى هذا العدوان إلى استشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية”.

وأشار إلى “أنه ورداً على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة عملية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية “يو أس أس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر بــ 18 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة، في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية”.

سريع: القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي رداً على العدوان على اليمن

وأكدَّ أن “القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي رداً على العدوان على اليمن وأنها بعون الله تعالى مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة”.

وجدد “التأكيد على أن هذا العدوان الأمريكي لن يزيد اليمن وشعبه الصامد المؤمن المجاهد الا ثباتاً وإيماناً وصموداً”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة في حكومة “أنصار الله”(الحوثيون)، اليوم الأحد، “استشهاد وإصابة 132 مدنياً جراء غارات العدوان الأمريكي على الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة والبيضاء”.

وأوضحت الوزارة أن “31 مدنياً استشهدوا وأصيب 101 آخرون معظمهم من النساء والأطفال في حصيلة أولية”.

واستأنفت المقاتلات الأمريكية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، غاراتها على العاصمة صنعاء ومديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

جاء ذلك عقب ليلة دامية استهدفت فيها المقاتلات عينها بعشرات الغارات سبع محافظات يمنية، بما فيها العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

واستهدفت الغارات الأمريكية حتى صباح الأحد أهدافًا في 7 محافظات يمنية في سياق حملة قالت الإدارة الأمريكية إنها ستستمر وتتواصل ضمن “حملة حاسمة وقوية ضد الحوثيين”، بينما لم يتم الإفصاح من جهة الأمريكان بدقة عن طبيعة تلك الأهداف.

في الأثناء، أدانت حركات المقاومة الفلسطينية هذه الغارات، واعتبرتها “حربًا بالوكالة عن الكيان الصهيوني”.

وكان أكثر من 900 غارة وقصف بحري أمريكي بريطاني، خلال عملية “يوسيدون آرتشر” في عهد جوبايدن، قد فشلت على مدى عام كامل، على الرغم من استخدام مقاتلات بي 2 الشبحية، في الوصول إلى أهداف حساسة لـ”أنصار الله” بسبب قصور المعلومات الاستخباراتية، لكنها خلفت خلال عام، وفق خطاب لزعيم الحوثيين في الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، 106 شهداء و314 جريحا.

وأسفرت غارات الليلة الأولى من الحملة، التي وجه بها الرئيس دونالد ترامب، حسب وسائل إعلام تابعة لـ “أنصار الله” عن “استشهاد وإصابة 17 مواطنًا في مجزرتين ارتكبهما طيران العدو الأمريكي في غارات على محافظة صعدة (شمال)”، موضحة “ان الطيران استهدف منزلًا سكنيًا في منطقة قحزة شمال مدينة صعدة؛ ما أدى إلى استشهاد أربعة أطفال وإصابة أكثر من 10 من نساء وأطفال كحصيلة أولية”، مشيرًا إلى أن الطيران عينه “ارتكب مجزرة أخرى بحق مواطنين في مديرية ساقين راح ضحيتها شهيدان”.

وذكرت وسائل الإعلام عينها أن “العدوان الأمريكي استأنف صباح اليوم الأحد، شن ست غارات على مديرية سحار بمحافظة صعدة”.

استهدف التحالف بثلاث غارات مواطنين من البدو الرحل في منطقة آل سباع في مديرية سحار ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام

ونقلت عن مصدر محلي “أن العدوان الأمريكي استهدف بغارة منطقة علاف، وشن غارتين على منزل في مدينة الطلح، واستهدف بثلاث غارات مواطنين من البدو الرحل في منطقة آل سباع في مديرية سحار ما أدى إلى نفوق مئات الأغنام”.

كما جددت المقاتلات الأمريكية، صباح اليوم الأحد، غاراتها على العاصمة صنعاء.

وكان الطيران الأمريكي قد شن ثلاث غارات على شرق مديرية مجزر بمحافظة مأرب شمالي شرقي البلاد، ولم يتم الإفصاح أيضا عن الأهداف والخسائر والاضرار بينما تتناول وسائل إعلام تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية ومنازل لقيادات في الجماعة؛ وهو ما نفاه إعلام الجماعة.

إلى ذلك، استهدف الطيران الأمريكي بسلسلة من الغارات مواقع في محافظات ذمار والبيضاء (وسط) وحجة (شمال)، أشارت مصادر إلى أنها عسكرية، وهو ما نفاه الحوثيون.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للجماعة عن مصادر محلية “أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مدينة ذمار ومديرية عنس، فيما استهدف بثماني غارات مديريتي مكيراس والقرشية بمحافظة البيضاء، وشن غارات على مديرية مبين في محافظة حجة”.

وكان الطيران الأمريكي قد استهل غاراته مساء السبت باستهداف منازل بحي الجراف شمال العاصمة صنعاء.

استعادة حرية الملاحة

القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) قالت مساء السبت إنها “بدأت سلسلة من العمليات تتألف من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في جميع أنحاء اليمن للدفاع عن المصالح الأمريكية، وردع الأعداء، واستعادة حرية الملاحة”.

وقال البيت الأبيض إن “هجمات الحوثيين على الشحن البحري منذ عام 2023 أثرت سلبًا على أمننا الاقتصادي والتجارة العالمية”، موضحا “أن عدد السفن التجارية في البحر الأحمر انخفض من 25 ألفا سنويا إلى نحو 10 آلاف بسبب هجمات الحوثيين”، مشيرا إلى أن “هجمات الحوثيين تسببت في تحويل مسار نحو 60% من السفن إلى أفريقيا بدلا من عبور البحر الأحمر”، مبينا أن “الحوثيين هاجموا السفن الحربية الأمريكية 174 مرة والسفن التجارية 145 مرة منذ عام 2023”.

وسبق وأعلن ترامب أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية “حاسمة وقوية ضد الحوثيين” فيما أوضح مسؤول أمريكي لوسائل إعلام: “إجراءاتنا المقبلة ضد الحوثيين ستعتمد على تقييم أضرار ضربات اليوم (أمس)”.

سبق وأعلن ترامب أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية “حاسمة وقوية ضد الحوثيين”

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لقناة سي بي إس: لن نسمح للحوثيين بالتحكم في مرور السفن وضرباتنا ستستمر حتى تفقدهم القدرة على الهجوم.

وأضاف: ضرباتنا تتعلق بقدرة الحوثيين على ضرب الملاحة العالمية ومهاجمة البحرية الأمريكية.

وتابع: قضينا على مسؤولين حوثيين عن إطلاق الصواريخ ولا أعتقد أن هناك ضرورة لشن عمليات برية ضدهم.

فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث: واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة لحين وقف الحوثيين أعمالهم العسكرية، مضيفا “لا نهتم بما يحدث في الحرب الأهلية اليمنية وإنما بوقف استهداف ممر مائي حيوي”.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أيام قليلة من إعلان “أنصار الله” استئناف حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب، حتى يتم السماح بدخول المساعدات وفتح المعابر في قطاع غزة. ولم يشمل الحظر الحوثي السفن الأمريكية.

عسكرة البحر الأحمر

الناطق الرسمي باسم جماعة “أنصار الله”، محمد عبدالسلام، اعتبر أن “الغارات الأمريكية على اليمن عدوان سافر على دولة مستقلة وتشجيع لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة حصاره الجائر على غزة”.

وأضاف عبدالسلام: “ما يدعيه الرئيس الأمريكي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وفيه تضليل للرأي العام الدولي، فالحظر البحري المعلن من قبل اليمن إسنادا لغزة يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو، وقد جاء الحظر اليمني بعد مهلة أربعة أيام للوسطاء”.

واستطرد: “إننا نؤكد أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن، وأن الغارات الأمريكية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة”.

إعلان الجهاد

توعد المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين، بتأديب المعتدين، واستنكر “العدوان الأمريكي السافر على العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات الذي يعد إسنادًا للكيان الإسرائيلي”، مؤكدًا، في بيان، أن “استهداف المدنيين يثبت العجز الأمريكي في المواجهة، وأن هذا الاستهداف لن يثنينا عن موقفنا المساند لغزة بل سيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى”.

وقال إن “تأديب المعتدين على اليمن سيتم بصورة احترافية وموجعة”.

المجلس السياسي الأعلى: “تأديب المعتدين على اليمن سيتم بصورة احترافية وموجعة”

فيما أكدت رابطة علماء اليمن (التابعة للجماعة) “أن مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني والجهاد ضده واجب شرعي وفريضة دينية لا تبرأ الذمة إلا بأدائها”.

كذلك؛ أدانت وزارة الخارجة في حكومة الحوثيين، “بأشد العبارات العدوان الأمريكي البريطاني الذي شُن اليوم (أمس) على أعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، لا سيما الأحياء السكنية؛ ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين”.

واعتبرت، في بيان، “هذا العدوان انتهاكًا صارخًا لسيادة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأكدَّت “أن الهدف من العدوان الأمريكي البريطاني ثني اليمن عن موقفه المساند للشعب الفلسطيني وحماية الكيان الصهيوني الغاصب، حتى يستمر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن ١٥ شهرًا بدعم أمريكي”.

إدانات فلسطينية

فصائل المقاومة الفلسطينية أدانت الغارات الامريكية على اليمن واعتبرتها حربا بالوكالة عن الكيان الصهيوني.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بأشد العبارات، “العدوان الجوي الأمريكي البريطاني الإجرامي الذي استهدف حياً سكنياً في العاصمة اليمنية صنعاء”، مؤكدة “أنه يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بالاعتداء على سيادة واستقرار اليمن الشقيق”.

وعبّرت في بيان لها عن “تضامننا الكامل مع اليمن والشعب اليمني الشقيق، ونثمّن خطواتهم المباركة الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يندى لها جبين البشرية”.

كذلك، حركة “الجهاد الإسلامي في فلسطين” أدانت بشدة العدوان الأمريكي على اليمن، معتبرةً أنه “يأتي في إطار الدعم العلني لقوات العدو وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان”.

أيضا، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، مساء أمس السبت، العدوان الإسرائيلي الأمريكي البريطاني الذي استهدف حياً سكنياً في العاصمة اليمنية صنعاء، و”نؤكد وقوفنا وتضامنا الدائم مع شعبنا اليمني العزيز”.

وقالت الحركة في بيان، إن “هذا العدوان يأتي بعد فشلهم وعجزهم عن وقف الحصار البحري الذي فرضه اليمن على الكيان الغاصب في ظل الموقف الراسخ من الشعب اليمني وقيادته المجاهدة لنصرة غزة”.

إلى ذلك، أدانت حركة الأحرار الفلسطينية، العدوان الأمريكي الاجرامي على الجمهورية اليمنية. وقالت، في بيان، إن “هذا العدوان على اليمن هو حرب بالوكالة عن الكيان الصهيوني”.

وسبق واستهدف الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيّرة أهدافا إسرائيلية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما استهدفوا، بالموازاة خلال 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال عمليات بحرية تستخدم الصواريخ والطائرات المسيّرة أيضًا، السفن المرتبطة بإسرائيل، أو المتجهة إليها في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب، وذلك “تضامنًا مع غزة”، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.

وفي محاولة لردع عملياتهم البحرية شنّ تحالف من واشنطن ولندن، منذ 12 يناير/ كانون الأول الماضي وحتى 19 يناير الماضي، ضربات صاروخية وغارات جوية، على أهداف في اليمن قال التحالف إنها للحوثيين. وردًا على ذلك أعلن الحوثيون اعتبار السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية.