الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” للمرة الرابعة خلال 72 ساعة

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أنها نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة طائرات أمريكية، وعددا من القطع التابعة لها في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: “بعد استئناف عملياتنا الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، رصدت قواتنا تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشنّ هجوم جوي واسع على بلدنا”.

وأوضح سريع أنه ردا على ذلك، نفذت قواتهم عملية عسكرية مشتركة “بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة”.

وأشار إلى أن العملية “استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) وعددا من القطع الحربية المعادية، ما أدى إلى إحباط وإفشال ذلك الهجوم وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

ويُعدّ هذا الاستهداف لحاملة الطائرات الأمريكية هو الرابع خلال 72 ساعة، وفقا لتصريحات سريع.

وأردف بالقول: “سنصعد من عملياتنا العسكرية ضد العدو الصهيوني ما لم يتوقف العدوان الوحشي على غزة ويرفع الحصار عنها”.

وأعلن الحوثيون، مساء الثلاثاء، عن استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”.

وقال سريع إن “العملية حققت أهدافها بنجاح”، وتوعد بتوسيع دائرة أهدافهم.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام حوثية، عن استهداف الطيران الأمريكي بغارتين جويتين مبنى النادي الأهلي في مديرية الميناء بمدينة الحديدة (غربا)، واستهداف منطقة العصايد في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة (شمالا)، بأربع غارات.

وتوعد عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين الولايات المتحدة في خطاب متلفز، بـ”خيارات تصعيدية أكثر إيلاما”، في حال استمرار “العدوان الأمريكي على اليمن”.

(د ب أ)