سياسة | عربي

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة- (تغريدة)  

منذ 47 دقيقة

حجم الخط
0

صنعاء:  أعلنت جماعة “انصار الله” الحوثية في اليمن، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، تنفيذ عملية استهداف ضد سفينة أمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان له: “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة (تابعة للجماعة) عملية استهداف لسفينةِ (كيم رينجر) الأمريكية، في خليج عدن”.

وأشار  سريع إلى أن ” الإصابة كانت مباشرة”.

وأضاف أن قواتهم المسلحة” تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

كما أكد سريع، استمرار حركة الملاحة في البحرين العربيّ والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم “عدا موانئ فلسطين المحتلة”.

وأردف بالقول “منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأشار المتحدث العسكري الحوثي إلى أن” القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وتأكيداً على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة”.

وبشكل متكرر أكد الحوثيون استمرار عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر، على الرغم من الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع الحوثيين بدعم من حلفائهما رداً على تلك الهجمات.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

خبيرة أممية: اسرائيل “انتهكت” القانون الدولي في هجومها على غزة
منذ ساعة واحدة
البرلماني الفرنسي مائير حبيب يثير الجدل مجدداً بوصفه الفلسطينيين بـ“السرطان”- (فيديو)
منذ ساعتين
الجماهير تهتف “فلسطين حرة” في مباراة فلسطين والإمارات بكأس أمم آسيا- (فيديو)
منذ 4 ساعات
المكسيك وتشيلي تحيلان الصراع بين إسرائيل وحماس للمحكمة الجنائية الدولية
منذ 4 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية