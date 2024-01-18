الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة- (تغريدة)  

صنعاء: أعلنت جماعة “انصار الله” الحوثية في اليمن، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، تنفيذ عملية استهداف ضد سفينة أمريكية في خليج عدن، بصواريخ بحرية مناسبة.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان له: “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة (تابعة للجماعة) عملية استهداف لسفينةِ (كيم رينجر) الأمريكية، في خليج عدن”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْـمُعْتَدِينَ} صدقَ اللهُ العظيم بعونِ اللهِ تعالى وانتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ… pic.twitter.com/FjvdybaBgG — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 18, 2024

وأشار سريع إلى أن ” الإصابة كانت مباشرة”.

وأضاف أن قواتهم المسلحة” تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

كما أكد سريع، استمرار حركة الملاحة في البحرين العربيّ والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم “عدا موانئ فلسطين المحتلة”.

وأردف بالقول “منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأشار المتحدث العسكري الحوثي إلى أن” القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وتأكيداً على استمرار الدعم والإسناد لإخواننا الصامدين في قطاع غزة”.

وبشكل متكرر أكد الحوثيون استمرار عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر، على الرغم من الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع الحوثيين بدعم من حلفائهما رداً على تلك الهجمات.

(د ب أ)