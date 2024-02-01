الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر- (بيان)

“القدس العربي”: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ “فلسطين المحتلة” بصواريخ بحرية.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وقال سريع: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية (للجماعة) سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة”.

وأوضح أن “السفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد أن “عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة”.

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة.

عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين العربي… — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 1, 2024

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورجحت أن هدفهما كان السفينة كوي في البحر الأحمر.

وأضافت “الصاروخان سقطا في الماء دون أن يصيبا السفينة”، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار لسفينة الشحن التي ترفع العلم الليبيري، أو سفن التحالف في المنطقة.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

(وكالات)