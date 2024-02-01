سياسة | دولي

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر- (بيان)

منذ 56 دقيقة

الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

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“القدس العربي”: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ “فلسطين المحتلة” بصواريخ بحرية.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”.

وقال سريع: “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية (للجماعة) سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة”.

وأوضح أن “السفينة كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأكد أن “عمليات القوات المسلحة في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة”.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إن صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ورجحت أن هدفهما كان السفينة كوي في البحر الأحمر.

وأضافت “الصاروخان سقطا في الماء دون أن يصيبا السفينة”، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار لسفينة الشحن التي ترفع العلم الليبيري، أو سفن التحالف في المنطقة.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

(وكالات)

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