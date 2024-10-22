سياسة | عربي

الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي

22 - أكتوبر - 2024

أحمد الأغبري
حجم الخط
1

صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) عن استهدافهم لقاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان الثلاثاء، أن “القوة الصاروخية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في شرق منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2”.

وأكد أن “الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزاً المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية”.

وجدد التأكيد على استمرار قواتهم “في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذا وقف العدوان على لبنان”.

وأشار إلى “أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى”.

وبدأت المرحلة الخامسة من تصعيد الحوثيين “دعما لغزة” في 19 يوليو/ تموز، وذلك من خلال استهداف مدينة يافا بطائرة مسيرة تحمل اسم يافا ومن ثم بصاروخ فرط صوتي “فلسطين 2″ في 15 سبتمبر/ أيلول.

وردا على هجمات الحوثيين، أغارت مقاتلات إسرائيلية على مناطق وبنى تحتية في اليمن في 20 يوليو/ تموز، و29 سبتمبر/ أيلول استهدفت ميناء الحديدة ومحطات كهرباء وخزانات نفط ومصالح عامة أخرى.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 8:24 م

    الله أكبر على أسود اليمن و أنصار الله الحوثيين الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸💪🚀🐒🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

ضربات إسرائيلية أمريكية تستهدف ميناء الحديدة في اليمن ومصنع إسمنت باجل- (فيديو)
منذ 10 ساعات
«أنصار الله» يستهدفون مطار «بن غوريون» بصاروخ جديد وسط فشل أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية
4 - مايو - 2025
هل صنعاء على أبواب أزمة وقود حقيقية؟
3 - مايو - 2025
صاروخان مِن اليمن يدفعان بملايين الإسرائيليين للملاجئ
2 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية