الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي

صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) عن استهدافهم لقاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان الثلاثاء، أن “القوة الصاروخية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في شرق منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز فلسطين 2”.

وأكد أن “الصاروخ نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزاً المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت منطقة يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي "فلسطين2". pic.twitter.com/AqqX8rCyLT — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 22, 2024

وجدد التأكيد على استمرار قواتهم “في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذا وقف العدوان على لبنان”.

وأشار إلى “أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتحِ الموعود والجهاد المقدس إسناداً لطوفان الأقصى”.

وبدأت المرحلة الخامسة من تصعيد الحوثيين “دعما لغزة” في 19 يوليو/ تموز، وذلك من خلال استهداف مدينة يافا بطائرة مسيرة تحمل اسم يافا ومن ثم بصاروخ فرط صوتي “فلسطين 2″ في 15 سبتمبر/ أيلول.

وردا على هجمات الحوثيين، أغارت مقاتلات إسرائيلية على مناطق وبنى تحتية في اليمن في 20 يوليو/ تموز، و29 سبتمبر/ أيلول استهدفت ميناء الحديدة ومحطات كهرباء وخزانات نفط ومصالح عامة أخرى.