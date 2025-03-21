الحوثيون يعلنون استهداف مطار “بن غوريون” في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي- (فيديوهات)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم السبت تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي، استهدفت مطار “بن غوريون” في تل أبيب.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان “استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2) مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة”.

وأضاف “ننبه كافة شركات الطيران إلى أن مطار (بن غوريون) أصبح غير آمن لحركة الملاحة الجوية وسيستمر كذلك”.

من المسجد الأقصى.. صافرات الإنذار تدوي في القدس المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن pic.twitter.com/S7COe4wWKK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 21, 2025

وأشار سريع إلى أن قوات جماعته نفذت كذلك “عملية استهدفت عددا من القطع الحربية التابعة لحاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) في البحر الأحمر.

وأكد المتحدث العسكري الحوثي، أنهم مستمرون في “إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها مهما كانت التداعيات ومهما كانت العواقب”.

لحظة تفعيل صافرات الإنذار في القدس المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/tNAv9ITbKY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 21, 2025

وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن “واشنطن سترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط مع استمرار هجمات الحوثيين”.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيت مدد فترة وجود حاملة الطائرات “هاري ترومان” لمدة شهر، والتي كان من المقرر أن تنتهي مهمتها نهاية الشهر الجاري.

وشاركت مقاتلات من حاملة الطائرات “ترومان” في الهجمات ضد الحوثيين التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلن الحوثيون بدء حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر منذ أيام، ما دفع الولايات المتحدة إلى شنّ ضربات جوية على الجماعة المتحالفة مع إيران.

وقام الحوثيون بالرد على تلك الضربات من خلال استهداف حاملة الطائرات “ترومان” وعدد من القطع الحربية التابعة لها، على حد تصريحهم.

(د ب أ)