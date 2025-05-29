الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي- (فيديو)

صنعاء: قالت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، إنها نفذت هجوما بصاروخ باليستي فرط صوتي على مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وذلك في أول رد على قصف إسرائيل مطار صنعاء الدولي.

وذكر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان أن “القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت مطارَ اللد (بن غوريون) بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وأكد سريع أن العملية “حققت هدفها بنجاح”، وأجبرت ملايين الإسرائيليين على “الهروب إلى الملاجئ ووقف الملاحة في المطار”.

وأوضح أن العملية تأتي “انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة”.

وشدد سريع على أن “القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) ستسمر في أداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار”.

وأكد: “سنرد على أي عدوان إسرائيلي على اليمن بعمليات إسنادية جديدة، منها استمرار حظر الملاحة الجوية من وإلى مطار اللد (بن غوريون)”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. pic.twitter.com/k9clwxLfxA — العميد يحيى سريع (@army21yemen) May 29, 2025

وقبل ساعات، أعلنت السلطات الإسرائيلية توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

لحظة تعطل مطار "بن غوريون" وإخلائه وسط فلسطين المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. pic.twitter.com/DZBVLg39Hm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2025

(الأناضول)