الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أن قواتها استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي، أثناء وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادما من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع.

وقال سريع إن “القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) نفذت عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا (بن غوريون)”.

وأضاف أن الاستهداف كان “أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو، قادما من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين أن “العملية نفذت بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا “بن غوريون” بصاروخ باليستي نوع فلسطين2 وذلك أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو. pic.twitter.com/YsOdZk0CZL — العميد يحيى سريع (@army21ye) September 28, 2024

(الأناضول)