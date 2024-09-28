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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي- (فيديو)

منذ 10 دقائق

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أن قواتها استهدفت مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي، أثناء وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادما من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع.

وقال سريع إن “القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) نفذت عملية استهداف لمطار يافا المسمى إسرائيليا (بن غوريون)”.

وأضاف أن الاستهداف كان “أثناء وصول المجرم بنيامين نتنياهو، قادما من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين أن “العملية نفذت بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2”.

(الأناضول)

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