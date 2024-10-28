الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن في البحرين العربي والأحمر- (فيديو) 

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، استهداف 3 سفن في البحرين العربي والأحمر، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية بسبب “انتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع.

وقال البيان إن القوات المسلحة التابعة للجماعة “نفذت 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب”.

وأوضح أن “العملية الأولى استهدفت سفينة SC MONTREAL جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين، بينما الثانية استهدفت سفينة MAERSK KOWLOON في البحر العربي بصاروخ مجنح”.

وأضاف أن “العملية الثالثة استهدفت سفينة MOTARO في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية”.

وبينما لم يذكر هوية السفن الثلاث، قال إن استهدافها جاء “لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وذكر أن “العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح”، مؤكدا “استمرار الجماعة في فرض الحصار البحري على العدو وتنفيذ عمليات الاستهداف لكافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة”.

🎥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب 25-04-1446هـ 28-10-2024م #لستم_وحدكم #مع_غزة_ولبنان #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/tS9vVMJ0SC — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) October 28, 2024

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع 3 انفجارات قرب سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة المخا جنوب غربي اليمن.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)