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الجيش الأمريكي يقول إنه دمر 7 طائرات مسيرة للحوثيين .. والجماعة تعلن استهداف 4 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط- (فيديو)

29 - يونيو - 2024

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واشنطن: دمّرت القوّات الأمريكيّة سبع مسيّرات ومركبة تُستخدم كمحطّة للتحكّم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة حسبما أعلن الجيش الأمريكي الجمعة.

وقالت القيادة المركزيّة الأمريكيّة “سنتكوم” في بيان على منصّة إكس، إنّ الضربات نُفّذت لأنّ المسيّرات والمركبة “شكّلت تهديدا وشيكا لقوّات التحالف الأمريكي والسفن التجاريّة في المنطقة”.

وأضافت أنّ “هذه الإجراءات اتُخِذت لحماية حرّية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وسلامة”.

وأشارت “سنتكوم” إلى أنّ “هذا السلوك الخبيث والمتهّور المستمر من جانب الحوثيّين المدعومين من إيران يُهدّد الاستقرار الإقليمي ويُعرّض للخطر حياة البحّارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن”.

وقبل ساعات من إعلان “سنتكوم”، كان المتحدّث العسكري باسم الحوثيّين يحيى سريع قد أعلن مسؤوليّة الجماعة عن هجمات على سفينتَين في البحر الأحمر، بينهما ناقلة المواد الكيميائية التي ترفع علم ليبيريا “ديلونكس”.

ووفقا لوكالة السلامة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي تو)، تمّ إطلاق خمسة صواريخ الجمعة في اتّجاه هذه السفينة التي كانت موجودة حينها على بُعد حوالي 150 ميلًا بحريا (277 كيلومترا) شمال غرب ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيّين.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر، يشنّ الحوثيّون هجمات بصواريخ ومسيّرات على سفن تجاريّة في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، مؤكّدين أنّ ذلك يأتي دعما للفلسطينيّين في قطاع غزّة في ظلّ الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي.

وينضوي الحوثيّون، إلى جانب حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلاميّة (حماس)، في “محور المقاومة” المدعوم من إيران والمناهض للولايات المتحدة وإسرائيل.

وتقود واشنطن، حليفة إسرائيل، تحالفا بحريا دوليا بهدف “حماية” الملاحة البحريّة في هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي تمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالميّة.

ولمحاولة ردعهم، تشنّ القوّات الأمريكيّة والبريطانيّة منذ 12 كانون الثاني/ يناير ضربات على مواقع للحوثيّين.

وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات يقول إنّها معدّة للإطلاق.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 28, 2024 الساعة 9:36 م

    الله أكبر على أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

    رد

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