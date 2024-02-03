التحالف الأمريكي البريطاني يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة- (فيديو)

صنعاء: شنت مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، غربي اليمن, الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.
وقال سكان محليون “إن الطيران الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات جوية استهدفت جبل عطان، وجبل النهدين المطل على دار الرئاسة، جنوب العاصمة صنعاء، ومعسكر الحفا شرق العاصمة”.
وأضاف السكان، أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء صنعاء، مع تحليق مكثف لمقالات التحالف الأمريكي البريطاني.
العاصمة اليمنية صنعاء قبل قليل عدوان أمريكي بريطاني pic.twitter.com/W7AFFtv6FL
— اليمن في عيون العالم (@Y0eme1n_1) February 3, 2024
وفي محافظة الحديدة(غربي البلاد)، ذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع في مديريتي اللحية والدريهمي، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.
عدوان أمريكي بريطاني يستهدف محافظات #صنعاء و #حجة و #ذمار و #البيضاء pic.twitter.com/pXI5fFYsR9
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 3, 2024
وفي 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك” نصرة للشعب الفلسطيني في غزة”.
وأكدت الجماعة، مرات عدة، استمرار عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، “حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
(وكالات)
جبناء….لااستطيع ان اعبر عن اكثر من هذا
مقتل ثلاثة أمريكيين سبب لتشعل الولايات المتحدة الأمريكية حربا عالمية ثالثة ، ومقتل عشرات الألاف من الفلسطينيين ومئات الآلاف من العراقيين والأفغان على أيدي الإرهاب الإسرائيلي والأمريكي لا يستحق حتى هدنة إنسانية لإيصال الماء والغذاء والدواء .. !
العين بالعين والسن بالسن، لصار العالم كله من العميان. العاصمة اليمنية صنعاء تعرضت لقصف أمريكي بريطاني.
دليل على الفرض الشرعي لاكتساب السلاح النووي
مجنون الذي يتحدى ويحارب أمريكا فعلها صاحبنا المرحوم بالعراق انظروا حال العراق اليوم حكومة ضعيفة لا سلطة لديها أراضيه مستباحة مليشيات ولائها ليس للوطن تحكمه فساد بكل المؤسسات الحكومية رشاوى بالعلن بطالة بين الشباب كله بسبب الحروب
حالف العرب وأهل السنة والجماعة العالم الحر منذ نشأته بعد انتشار الشيوعية ببدء القرن العشرين، وعزز ذلك حاجة نهضة العرب لتقدم علمي وبنية تحتية وأسلحة دفاعية مقابل حاجة العالم الحر لموقع العرب الاستراتيجي (ممرات شحن وسفر دولية بحري/بري/جوي وممرات كوابل إتصالات دولية ومعظم مخزون نفط/غاز وأغنى طاقة متجددة شمس/رياح) فبات العرب جزء لا يتجزأ من منظومة دفاع شامل عن العالم الحر لكل الأسباب، وكلما تجاهل أعداء العرب هذه الحقيقة واعتدوا على العرب سقطوا بالفخ وتفاجئوا بأنهم يواجهون كل العالم الحر وبشكل مباشر.