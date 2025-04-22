الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكيتين وإسقاط مسيرة

صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، عن “تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفت من خلالهما حاملتيِ الطائرات الأمريكيتين “ترومان” و”فينسون” والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لهما وإسقاط طائرة أمريكية معادية نوع إم كيو- 9″.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، “أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية (التابعة للحركة) نفذت عمليتينِ عسكريتينِ استهدفت من خلالِهما حاملتيِ الطائراتِ الأمريكيتين “ترومان” و”فينسون” والقطعَ الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي وذلك بعددٍ من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة”.

وذكر “أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاطِ طائرة أمريكية معادية نوع ( أم كيو -9 ) أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ سواحلِ محافظةِ حجة، بصاروخٍ أرضِ جو محلي الصنع”.

وأشار سريع إلى أن “هذه الطائرة السابعة التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمني خلالَ أبريل الجاري والـ 22 خلالَ معركةِ “الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس” إسناداً لغزة”.

واعتبر “أن تنفيذ العمليتين العسكريتين، يأتي في إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على اليمن، ونصرة وإسناداً للشعبِ الفلسطيني ومجاهديه”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف حاملتي الطائرات الأمريكيتين، وإسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في سواحل محافظة حجة، وهي السابعة التي أسقطتها دفاعاتُنا الجوية خلال أبريل الجاري والثانية والعشرين خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. pic.twitter.com/IBCHGhOPqh — العميد يحيى سريع (@army21yemen) April 22, 2025

واستأنفت واشنطن غاراتها على مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس/أذار، في سياق جولة ثانية تستهدف، وفق الإدارة الأمريكية، قدرات الحركة، التي تتهمها واشنطن باستهداف الملاحة الدولية، بينما يعتبر الحوثيون “العدوان الأمريكي على اليمن” يأتي ردا على موقفهم المساند لغزة في ظل ما تتعرض له من عدوان إسرائيلي بدعم أمريكي مطلق لأكثر من 17 شهرا.