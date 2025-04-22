سياسة | عربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكيتين وإسقاط مسيرة

منذ 37 دقيقة

المتحدث العسكري يحيى سريع

أحمد الأغبري
حجم الخط
0

صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء اليوم الثلاثاء، عن “تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفت من خلالهما حاملتيِ الطائرات الأمريكيتين “ترومان” و”فينسون” والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لهما وإسقاط طائرة أمريكية معادية نوع إم كيو- 9″.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان، “أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية (التابعة للحركة) نفذت عمليتينِ عسكريتينِ استهدفت من خلالِهما حاملتيِ الطائراتِ الأمريكيتين “ترومان” و”فينسون” والقطعَ الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي وذلك بعددٍ من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة”.

وذكر “أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاطِ طائرة أمريكية معادية نوع ( أم كيو -9 ) أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَ عدائيةٍ في أجواءِ سواحلِ محافظةِ حجة، بصاروخٍ أرضِ جو محلي الصنع”.

وأشار سريع إلى أن “هذه الطائرة السابعة التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمني خلالَ أبريل الجاري والـ 22 خلالَ معركةِ “الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس” إسناداً لغزة”.

واعتبر “أن تنفيذ العمليتين العسكريتين، يأتي في إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ على اليمن، ونصرة وإسناداً للشعبِ الفلسطيني ومجاهديه”.

واستأنفت واشنطن غاراتها على مناطق نفوذ الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس/أذار، في سياق جولة ثانية تستهدف، وفق الإدارة الأمريكية، قدرات الحركة، التي تتهمها واشنطن باستهداف الملاحة الدولية، بينما يعتبر الحوثيون “العدوان الأمريكي على اليمن” يأتي ردا على موقفهم المساند لغزة في ظل ما تتعرض له من عدوان إسرائيلي بدعم أمريكي مطلق لأكثر من 17 شهرا.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

اليمن: عشرات الغارات الأمريكية تستهدف مناطق متفرقة في صنعاء والحديدة ومأرب
منذ ساعتين
12 شهيداً على الأقل في مجزرة أوقعتها غارات أمريكية في سوق وحي شعبي في صنعاء
منذ يوم واحد
اليمن: عشرات الغارات الأمريكية تخلف شهيدين و11مصابًا وتلحق أضرارًا بقبور الموتى
20 - أبريل - 2025
مأزق حضرموت يزيد من تعقيد الحل اليمني
19 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية