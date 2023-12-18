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الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم نوعي ضد السفينتين سوان أتلانتك وإم.إس.سي كلارا- (تغريدة)

منذ 32 دقيقة

العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين

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عدن: قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليوم الاثنين إن الجماعة نفذت هجوما على سفينتين بطائرتين بحريتين.
وذكر المتحدث أن السفينتين هما سوان أتلانتك وإم.إس.سي كلارا، وقال إنهما مرتبطتان بالاحتلال الإسرائيلي.

(وكالات)

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