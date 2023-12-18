الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم نوعي ضد السفينتين سوان أتلانتك وإم.إس.سي كلارا- (تغريدة)

عدن: قال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليوم الاثنين إن الجماعة نفذت هجوما على سفينتين بطائرتين بحريتين.

وذكر المتحدث أن السفينتين هما سوان أتلانتك وإم.إس.سي كلارا، وقال إنهما مرتبطتان بالاحتلال الإسرائيلي.

🚨⚡️ صنعاء تعلن رسمياً: استهداف ناقلة “Swan Atlantic” النفطية وسفينة حاويات “MSC Clara ” وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين. pic.twitter.com/IzJh8SHL2d — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) December 18, 2023

(وكالات)