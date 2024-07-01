سياسة | عربي

الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت سفنا مرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل

منذ 35 دقيقة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع

أحمد الأغبري
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صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء الإثنين، تبني استهداف أربع سفن في البحور الأحمر والأبيض والعربي والمحيط الهندي، وذلك “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن العملية الأولى استهدفت سفينة “إم إس سي يونيفك” الإسرائيلية في البحر العربي، فيما استهدفت الثانية سفينة “ديلونيكس” النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذه الأسبوع.

وأضاف أن العملية الثالثة استهدفت سفينة الانزال “أنفيل بوينت” البريطانية في المحيط الهندي، فيما استهدفت العملية الرابعة سفينة “لوكي سايلور” في البحر الأبيض المتوسط، وذلك “لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأشار سريع إلى أن العمليات الأربع نُفذت بعدد من الصواريخ.

ويستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، وذلك “تضامنًا مع غزة” التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبهدف إعاقة قدراتهم عن تنفيذ عملياتهم البحرية تشنّ واشنطن ولندن ضربات صاروخية وغارات جوية منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، على أهداف في اليمن تقولان إنها للحوثيين، الذين من جانبهم، وردًا على ذلك، اعتبروا السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية مشروعة.

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