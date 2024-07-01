الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت سفنا مرتبطة بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل

صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، مساء الإثنين، تبني استهداف أربع سفن في البحور الأحمر والأبيض والعربي والمحيط الهندي، وذلك “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.

وأوضح المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن العملية الأولى استهدفت سفينة “إم إس سي يونيفك” الإسرائيلية في البحر العربي، فيما استهدفت الثانية سفينة “ديلونيكس” النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذه الأسبوع.

وأضاف أن العملية الثالثة استهدفت سفينة الانزال “أنفيل بوينت” البريطانية في المحيط الهندي، فيما استهدفت العملية الرابعة سفينة “لوكي سايلور” في البحر الأبيض المتوسط، وذلك “لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول الى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأشار سريع إلى أن العمليات الأربع نُفذت بعدد من الصواريخ.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفينة (MSC Unific)الإسرائيلية في البحر العربي، وسفينة (Delonix)النفطيةالأمريكية في البحرالأحمر، وسفينة(Anvil Point) البريطانيةفي المحيط الهندي،وسفينة(Lucky Sailor) في البحر الأبيض المتوسط. pic.twitter.com/Iukp4jFsF1 — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 1, 2024

ويستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها، وذلك “تضامنًا مع غزة” التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبهدف إعاقة قدراتهم عن تنفيذ عملياتهم البحرية تشنّ واشنطن ولندن ضربات صاروخية وغارات جوية منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، على أهداف في اليمن تقولان إنها للحوثيين، الذين من جانبهم، وردًا على ذلك، اعتبروا السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية مشروعة.