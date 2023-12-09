الحوثيون يعلنون حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، عن منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، “إن هذا القرار جاء بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) في فرض قرارها منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة”.

وأضاف ‏”أن تلك السفن ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء”.

وحذر سريع جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

وأردف بالقول “‏تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية”.

وأشار إلى أنه قواتهم المسلحة “سوف تقوم بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى( { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ قرارِها منعَ… pic.twitter.com/ZIyXR5PH8m — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 9, 2023

وتوعد الحوثيون مرات عدة، باستهداف أي سفينة تملكها وتديرها شركات إسرائيلية، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة الحديدة (غرب اليمن) المطلة على البحر الأحمر، منذ اقتحامها العاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014.

(د ب أ)