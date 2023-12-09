الحوثيون يعلنون حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، عن منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت.
وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، “إن هذا القرار جاء بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) في فرض قرارها منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة”.
وأضاف ”أن تلك السفن ستصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء”.
وحذر سريع جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
وأردف بالقول “تؤكد القوات المسلحة اليمنية حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بالإسرائيلي أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية”.
وأشار إلى أنه قواتهم المسلحة “سوف تقوم بتطبيق هذا القرار من لحظة إعلان هذا البيان.
بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى( { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدق الله العظيم
بعدَ نجاحِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى في فرضِ قرارِها منعَ… pic.twitter.com/ZIyXR5PH8m
— العميد يحيى سريع (@army21ye) December 9, 2023
وتوعد الحوثيون مرات عدة، باستهداف أي سفينة تملكها وتديرها شركات إسرائيلية، على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة الحديدة (غرب اليمن) المطلة على البحر الأحمر، منذ اقتحامها العاصمة صنعاء بقوة السلاح عام 2014.
(د ب أ)
تحية خالصة للحوثيين ”الرجال” فالعبرة بالمواقف وليس بكثرة التباهي بالعدة و العتاد دون…يا عرب القمم..انشر يا حر.
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار اليمن الشجعان الفرسان وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار العزيز القهار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫
عجيب أمركم ياأهل اليمن!، بالرغم المعاناة لكن تمكنتم من إثبات رجولتكم أمام أكبر قوى العالم.
حياكم الله.
والله رجال في زمن قل فيه الرجال حفظ الله اليمن وشعبها وحفظ الله فلسطين وأهلها تحية من المملكة المغربية تخيلوا معي لو اليمن دولة غنية ولها من السلاح ما يكفي
معظم العرب حارب اليمن و اليمن يحارب إسرائيل
شكرا لليمنيين و للحوثيين .
بيض الله وجه الحوثيين لقد اثبتوا انهم اهل الخير و الشهامة و انهم امل ورجاء هذه الامة . اما أولئك الحكام الساقطين الذين انشغلو ا بمهرجانات الرقص و الفجور و مهرجانات الكلاب فلهم الخزي في الدنيا و الاخرة و سيكون مصيرهم مزبلة التاريخ
ايها الحوثيون الشرفاء لستم بحاجة لشهادة من احد .فأنتم فخر الامة و عنوان كرامتها .
من يتتبع تصريحات وزير خارجية إيران .. سيفهم تحركات أدرعها في البلدان العربية..
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واضح جدا أن مفاوضات صعبة بين ايران وامريكا جارية.. وحين تصل الى عنق الزجاحة
يخرج تصريح من ايران.. يتبعه تصريح من امريكا.. وصراحة هم اصبحوا معا يلعبان
على المكشوف لكل عارف معرفة بسيطة.. لان ايران تحت ضغط هااائل ان تخرج بلا
نتائج تذكر.. سوى مليارات افرج عنها لها مقابل ضبط اعصاب ادرعها.. ايران ترى ان مماطلة
امريكا ذكية.. وقد تنتهي ازمة غزة كما ستنتهي.. وينتهي معها نسق المفاوضات.. على ماذا
يتتفاوض امريكا مع ايران اذا.. بعد ان تنتهي الحرب على غزة..
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ايران لا تغفر لامريكا اخراجها من كل مفاوضات جارية في قطر بين دول عربية واسرائيل..
وها هي تضرب على الطاولة.. لكن امريكا لا زالت تحتاج بضع اسابيع من اجل عدوان اسرائيل
على غزة.. وايران تعرف ان امامها بضع اسابيع فقط .. كي تنتزع اكبر كمية ممكنة من المنافع..
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يتبع رجاءا 1
وهذا هو النسق ببساطة..
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هكذا نفهم خرجة الحوتيين الموالين علانية لايران.. مع تزامن الهجوم في بغداد على السفارة الامريكية..
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ايران استفزت امريكا بقوة.. والحق يقال.. لعبة خطرة صراحة.. لكن امريكا لا تريد التورط.. بل تريد ترويض ايران..
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فتعالوا معي ننتظر تخريجة من امريكا.. كيف سترد.. وهل من مليارات اخرى سيفرج عنها لايران لشراء الوقت..
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لكن.. النسق يجبر امريكا ان تفجر يضع قنابل.. فأين ستفعل.. وكيف.. هل في العراق.. اظن هذا..
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غزة.. ايها الاحباب.. فمسألة عرضية هامشية.. مجرد حلبة من حلبات ايران بعيدا عن ارضها.. والمغفل من لا يريد ان يرى..
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لنتتبع عملية تكسير العضام والاستفزاز في الدقائق الاخيرة في المقابلة..
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أما غزة.. فلك الله يا غزة..
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انتهى شكرا 2