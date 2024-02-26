الحوثيون يعلنون سقوط أول قتيل مدني في ضربات أمريكية وبريطانية على اليمن

صنعاء: أعلن الحوثيون سقوط أول قتيل مدني في اليمن جراء غارات أمريكية وبريطانية على مناطق سيطرتهم، بعد أحدث جولة ضربات ليل السبت الأحد.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ نت” التابعة للحوثيين، بيانا لوزارة الصحة، جاء فيه أن “غارات العدوان الأمريكي – البريطاني على مديرية مقبنة في محافظة تعز، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة ستة آخرين” مشيرةً إلى أن “مواطنين اثنين أُصيبا” بجروح في العاصمة صنعاء.

ونفّذت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة ضربات جديدة السبت ضد 18 هدفًا للحوثيين في ثمانية مواقع في اليمن، في عملية دعمتها ستّ دول أخرى هي أستراليا والبحرين والدنمارك وكندا وهولندا ونيوزيلندا.

ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن لمحاولة ردعهم. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيرات معدة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافًا مشروعة”.

(أ ف ب)