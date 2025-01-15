الحوثيون يعلنون عن استهداف سادس لحاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان”

صنعاء – “القدس العربي”:

قالت جماعة “أنصار الله”(الحوثيون)، اليوم، إن قواتها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر.

وذكر المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، في بيان، أن الاستهداف تم بالصواريخ والطائرات المسيرة، “وذلك خلال محاولة العدو تنفيذ عمليات لاستهداف اليمن”.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف للحاملة يُعد السادس منذ قدومها إلى البحر الأحمر، مؤكدا أن “العملية حققت أهدافها بنجاح”.

كما أكد على جاهزيتهم “لأي تصعيد أمريكي أو إسرائيلي” واستمرارهم في “تأدية واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

ويستهدف الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيّرة أهدافا إسرائيلية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما يستهدفون، بالموازاة، من خلال عمليات بحرية تستخدم الصواريخ والطائرات المسيّرة أيضًا، السفن المرتبطة بإسرائيل، أو المتجهة إليها في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب، وذلك “تضامنًا مع غزة”، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023..

وفي محاولة لردع عملياتهم البحرية يشنّ تحالف من واشنطن ولندن، منذ 12 يناير/ كانون الأول الماضي، ضربات صاروخية وغارات جوية، على أهداف في اليمن يقول التحالف إنها للحوثيين. وردًا على ذلك أعلن الحوثيون اعتبار السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية.