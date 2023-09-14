الحوثيون يعلنون عن توجه وفدهم مع الوسيط العماني إلى الرياض لاستئناف المفاوضات

صنعاء – “القدس العربي”:

وصل إلى صنعاء، بعد ظهر اليوم الخميس، وفد الوساطة العمانية، ومعهم رئيس الوفد التفاوضي لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، محمد عبد السلام، في زيارة قصيرة تسبق توجه وفد الحوثيين بصحبة وفد الوساطة العمانية على متن طائرة عمانية إلى الرياض لاستكمال المفاوضات السابقة التي شهدتها مسقط وصنعاء.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجماعة، علي القحوم، أن زيارة الوفد لصنعاء تأتي استكمالا للجهود والوساطة العمانية في تحقيق السلام العادل.

وذكر أن الوفد العماني الوسيط مع وفد الجماعة سيغادران صنعاء على متن طائرة عمانية إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال اللقاءات السابقة التي تمت في مسقط لأكثر من مرة مع الوفد السعودي، وقبلها في صنعاء لفترتين سابقتين (غير معلنة)، وكذلك زيارة الوفد السعودي في شهر ابريل/نيسان الماضي، والتي كانت زيارة معلنة.

وقال: التفاؤل قائم وما زال في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن.

وأشار إلى أن “المواضيع التي سيتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية على أولويتها الملفات الإنسانية، وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين اليمنيين في كل الجمهورية اليمنية، وفتح المطارات والموانئ، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولا إلى الحل السياسي الشامل”، وفق تدوينة له على موقع إكس.

وكانت جولة المفاوضات الرسمية التي جرت بين الحوثيين والسعودية بصنعاء خلال 8-13 إبريل/نيسان قد انتهت بنتائج اعتبرها الطرفان إيجابية، لكنها لم تستأنف حسبما تم الإعلان عنه في مايو/أيار، نتيجة تعثرها أمام قضايا خلافية ظلت محورا لمشاورات مسقط في الشهور الماضية.