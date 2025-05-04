الحوثيون يعلنون فرض “حصار جوي شامل” على مطارات الاحتلال الإسرائيلي ويحذرون شركات الطيران- (فيديو)

صنعاء: ثمنت حركة حماس، الأحد، إعلان جماعة الحوثي اليمنية فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردا على نيتها توسيع عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وقالت الحركة في بيان: “هذا الإجراء البطولي يجسّد عمق انخراط اليمن والإخوة في أنصار الله في معركة الدفاع عن شعبنا وإسناده، في ظل هجمة صهيونية إجرامية تستهدف إبادته وتصفية قضيته”.

وأضاف البيان أن “اليمن العزيز بمواقفه المشرّفة التي تعبّر عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته، يُعيد في هذه المعركة البطولية، الاعتبار لقِيَم الأخوة وروابط الدين والعروبة؛ والالتصاق بقضايا الأمة وشعوبها، ومقدساتها التي تئنُّ تحت وطأة احتلال همجي فاشي”.

وأكدت الحركة أن موقف القوات المسلحة اليمنية الرافض لاستباحة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لا سيما في لبنان وسوريا، يمثل “تأكيدا مسؤولا على وحدة المصير وضرورة توحيد الجهود للتصدي للمخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف الأمة”.

ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية إلى “الانخراط في معركة الدفاع عن الأمة واستقلالها، ومواجهة مشاريع الاحتلال الفاشي، والعمل لاقتلاعه عن كل الأراضي العربية المحتلة”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فرض حصار جوي شمال على إسرائيل، ردا على توسيع العمليات العدواني على غزة، حسب بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع.

وقالت الجماعة: “ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، نعلن أننا سنعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار اللد”.

وأضاف البيان: “نُهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها”.

وأكد البيان أن “اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار حالة الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا”، مشددًا على أن “هذه الأمة لن تخشى المواجهة، وسترفض الخضوع والخنوع”.

وأضاف البيان: “نُهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها”.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إعلان فرض الحصار الجوي الشامل على العدو الصهيوني ردا على تصعيده الأخير بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة. 06-11-1446هـ 04-05-2025م#اليمن_يقصف_العدو_الاسرائيلي #يمن_الواثقين_بالله pic.twitter.com/2pDplRmhw7 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 4, 2025

ويأتي الإعلان بعد ساعات من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف جماعة الحوثي مطار بن غوريون، ردا على استمرار إبادة تل أبيب للفلسطينيين.

ومرارا، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكن للمرة الأولى أقرت إسرائيل الأحد بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره بشكل مباشر على حركة الملاحة.

وقالت القناة “13” العبرية (خاصة) إن شركات طيران بينها لوفتهانزا (الألمانية) والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية والهندية والإيطالية وطيران أوروبا ألغت رحلاتها المقررة الأحد إلى تل أبيب.

وفشلت منظومتا الدفاع الجوي “حيتس” (السهم) الإسرائيلية و”ثاد” الأمريكية في اعتراض الصاروخ، ما أصاب 7 أشخاص بجروح طفيفة وأوقف حركة الطيران لنحو الساعة، وفق القناة.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه جماعة الحوثي لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافا في إسرائيل وأهدافا أمريكية في البحر الأحمر.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)