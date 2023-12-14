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الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن متجهة إلى إسرائيل

منذ 8 دقائق

يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين

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صنعاء: قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان اليوم الخميس، إنهم نفذوا عملية عسكرية بطائرة مسيرة على سفينة شحن تابعة لشركة ميرسك كانت متجهة إلى إسرائيل وأصابتها بشكل مباشر.

وأضاف أن السفينة استُهدفت بعدما رفض طاقمها الاستجابة لتحذيرات المجموعة.

وقال البيان “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات ‘ميرسيك جبرلاتر’ كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة. إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية”.

وقالت شركة ميرسك الدنماركية في وقت سابق إن سفينة شحن تابعة لها استهدفت بصاروخ أثناء مرورها بسواحل اليمن اليوم الخميس، وسط سلسلة من الهجمات تشنها جماعة الحوثي على السفن مما دفع الولايات المتحدة إلى الدفع نحو تشكيل تحالف بحري في البحر الأحمر.

(رويترز)

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