الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة شحن متجهة إلى إسرائيل

صنعاء: قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان اليوم الخميس، إنهم نفذوا عملية عسكرية بطائرة مسيرة على سفينة شحن تابعة لشركة ميرسك كانت متجهة إلى إسرائيل وأصابتها بشكل مباشر.

وأضاف أن السفينة استُهدفت بعدما رفض طاقمها الاستجابة لتحذيرات المجموعة.

وقال البيان “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينة حاويات ‘ميرسيك جبرلاتر’ كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة. إن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية”.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 14, 2023

وقالت شركة ميرسك الدنماركية في وقت سابق إن سفينة شحن تابعة لها استهدفت بصاروخ أثناء مرورها بسواحل اليمن اليوم الخميس، وسط سلسلة من الهجمات تشنها جماعة الحوثي على السفن مما دفع الولايات المتحدة إلى الدفع نحو تشكيل تحالف بحري في البحر الأحمر.

(رويترز)