الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف إسرائيلية بحيفا والنقب وإيلات وبئر السبع- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، مهاجمتها بـ6 طائرات مسيرة، 4 أهداف إسرائيلية “حيوية” بمدن حيفا والنقب وإيلات وبئر السبع.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، نشره على حسابه بمنصة تلغرام.

وقال سريع: “نفذ سلاح الجو أربع عمليات عسكرية بست طائرات مسيرة، استهدفت أربعة أهداف حيوية (دون تحديد) للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا (شمال) والنقب وأم الرشراش (إيلات) وبئر السبع (جنوب)”.

وأشار إلى أن تلك العمليات “حققت أهدافها بنجاح”.

وأوضح أنها تأتي “انتصارا للشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة”.

كما أكد استمرار “العمليات الإسنادية (ضد إسرائيل) حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت أربعة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا وأم الرشراش والنقب وبئر السبع بفلسطين المحتلة وذلك بست طائرات مسيرة.

بتاريخ12_8_2025م pic.twitter.com/rnq2yVljpF — العميد يحيى سريع (@army21yemen) August 12, 2025

وكانت آخر عمليات الجماعة المعلنة الجمعة، حين أعلنت تنفيذ 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيرة استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، و”هدفين حيويين” في منطقتي بئر السبع وعسقلان جنوبي إسرائيل.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، قررت “الحوثي” تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)