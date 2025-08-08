الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن غوريون وهدفين ببئر السبع وعسقلان- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، تنفيذ 3 عمليات عسكرية بطائرات مسيرة استهدفت مطار بن غوريون قرب تل أبيب، و”هدفين حيويين” في منطقتي بئر السبع وعسقلان جنوبي فلسطين المحتلة.

جاء ذلك في بيان تلاه المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، ونشره على حسابه في منصة تلغرام.

وقال سريع: “نفذ سلاح الجو بنجاح ثلاث عمليات عسكرية نوعية، استهدفت ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت الأولى مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب)”.

وأضاف: “استهدفت الطائرتان الأخريان هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة”، دون تحديدهما.

وأشار إلى أن تلك العمليات تأتي “انتصارا للشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في غزة”.

وجدد سريع تحذيره للشركات التي تتعامل مع موانئ إسرائيل بأن “سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وعليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظا على سلامة تلك السفن وطواقمها”.

وفي رسالة للأمة العربية والإسلامية، قال سريع: “إذا لم تقفوا مع إخوانكم في فلسطين اليوم، وهم يعانون من التجويع الذي يشاهده العالم، فمتى ستقفون؟ متى تنتصرون لدينكم، لأخلاقكم، لإنسانيتكم، لفطرتكم؟”

وتابع: “إننا أمام جريمة إبادة حتما لن ينساها التاريخ، وبالتأكيد لن ينسى التاريخ مواقف المتخاذلين المتقاعسين، ومواقف المتواطئين المتآمرين المشاركين في تنفيذ الجريمة”.

والجمعة، ادعى الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق، دون تفاصيل.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، قررت “الحوثي” تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر “استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة”، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و330 شهيدا فلسطينيا و152 ألفا و359 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)