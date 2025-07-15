الحوثيون يعلنون مهاجمة ميناء إيلات وهدف عسكري في إسرائيل- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، أن قواتها هاجمت ميناء إيلات وهدف عسكري في إسرائيل بثلاث طائرات مسيرة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان، إن قوات الجماعة نفذت “عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفا عسكريا مهما للعدو الصهيوني في منطقة النقب، والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة”.

وقال سريع إن العملية العسكرية “تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو بحق إخواننا في قطاع غزة، وقد حققت أهدافها بنجاح”.

وأكد أن “عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، واليمن يؤدي دوره وفق قدراته وإمكاناته، رفضا للعدوان والحصار على غزة، ورفضا لاستباحة البلدان العربية والإسلامية”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة استهدفت ميناء أم الرشراش وهدفا عسكريا للعدو الصهيوني في منطقة النقب، بفلسطين المحتلة وذلك بثلاث طائرات مسيرة.

pic.twitter.com/dsXTUtZ79U — العميد يحيى سريع (@army21yemen) July 15, 2025

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر، لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل إسنادا لغزة.

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو/تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

(د ب أ)