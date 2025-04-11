تجدد الغارات الأمريكية على اليمن.. وإعلان حوثي بمهاجمة هدفين عسكريين في تل أبيب- (فيديو)

صنعاء: شنّت المقاتلات الأمريكية 15 غارة جوية استهدفت مناطق في ثلاث محافظات يمنية، مساء الجمعة، بينما أعلنت حركة “أنصار الله” (الحوثيون) تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب)، مستخدمة طائرتين مسيّرتين من طراز “يافا”.

وقال الناطق العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان مصور، إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية على هدفين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (تل أبيب) بطائرتين من نوع يافا”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرتين مسيرتين نوع “يافا”.

بتاريخ11_4_2025م pic.twitter.com/XKzdM1B7bn — العميد يحيى سريع (@army21yemen) April 11, 2025

وكانت القناة 12 العبرية ذكرت، في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيّرة اطلقت من اليمن في منطقة البحر الميت.

وقال الجيش الإسرائيلي: “اعترض سلاح الجو مسيرة كانت في طريقها من جهة الشرق نحو الأراضي الاسرائيلية. لم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة”.

وعاودت المقاتلات الأمريكية شن غاراتها، مساء الجمعة، مستهدفة بـ15 غارة الضاحية الشرقية للعاصمة صنعاء (شمال)، ومناطق في محافظتي الحُديدة (غرب) ومأرب (شمال شرق).

وذكرت وكالة الأنباء سبأ بنسختها التابعة للحوثيين أن “العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء” في الضاحية الشرقية للعاصمة.

كما ذكرت أنه “استهدف بعشر غارات مديرية العبدية، وبغارة منزل المواطن صالح عبدالله مسعود الشريف في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل”.

وأفادت أيضا بأنه “استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في مديرية بُرع بمحافظة الحُديدة”.

وكان الحوثيون أعلنوا، عصر الجمعة، في بيان، استهداف القطع الحربية البحرية الأمريكية في البحر الأحمر.