الحوثيون يعلنون مهاجمة هدف حيوي في إيلات جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، مهاجمة “هدف حيوي” في مدينة إيلات جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدد من الطائرات المسيرة.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.

وأوضح البيان أن قوات الجماعة “نفذت عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، بعدد من الطائرات المسيرة”.

وأضاف سريع، أن “العملية حققت أهدافها بنجاح”، دون توضيحات بشأن طبيعة الأهداف.

وأكد سريع، استمرار قوات الجماعة “في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمنَ منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقاً”.

وشدد على أن “هذه العملياتِ لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان”.

🎥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف هدف حيوي في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة 14-05-1446هـ 16-11-2024م #مع_غزة_ولبنان #مواجهة_التصعيد_بالتصعيد #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/jXmBSD5hyN — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) November 16, 2024

ولم يصدر تعليق فوري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن هذا البيان.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت حتى الآن عن أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات فضلا عن استهداف مواقع في إسرائيل.

وردا على هجمات الحوثيين، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

(وكالات)