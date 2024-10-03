الحوثيون يعلنون مهاجمة “هدف حيوي” في تل أبيب بطائرات مسيّرة

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الخميس، أنها هاجمت “هدفا حيويا” في “يافا المحتلة.. تل أبيب” بطائرات مسيرّة و”حققت العملية أهدافها”.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز: “نفذنا عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة.. تل أبيب بعدد من الطائرات المسيّرة”.

وتابع: “قد حققت العملية أهدافها بنجاح، وذلك بوصول الطائرات إلى أهدافها دون أن يرصدها العدو أو يسقطها”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بعدد من طائرات يافا المسيرة. pic.twitter.com/fgh43EUEU8 — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 3, 2024

(الأناضول)