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الحوثيون يعلنون مهاجمة “هدف حيوي” في تل أبيب بطائرات مسيّرة

3 - أكتوبر - 2024

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اليمن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح الخميس، أنها هاجمت “هدفا حيويا” في “يافا المحتلة.. تل أبيب” بطائرات مسيرّة و”حققت العملية أهدافها”.
وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز: “نفذنا عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة.. تل أبيب بعدد من الطائرات المسيّرة”.
وتابع: “قد حققت العملية أهدافها بنجاح، وذلك بوصول الطائرات إلى أهدافها دون أن يرصدها العدو أو يسقطها”.

(الأناضول)

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