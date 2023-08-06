الحوثيون يعلنون وفاة قائد قواتهم الجوية المدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية

عدن- “القدس العربي”: أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم الأحد، وفاة قائد قواتها الجوية، أحمد الحمزي.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الدفاع في حكومة الجماعة غير المعترف بها، فان الوفاة جاءت “بعد معاناة مع المرض” دون مزيد من التفاصيل عن ماهية المرض، فيما قالت مصادر إنه قضى في إحدى جبهات القتال.

وأشاد البيان، بتجربة الحمزي وأدواره ومواقفه “متصدرا الصفوف الأمامية في خوض معركة الدفاع عن الوطن ومواجهة المعتدين والغزاة والمرتزقة”.

وأدرج مجلس الأمن الدولي، الحمزي وحوثيين آخرين في قائمة العقوبات الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لارتكابهم أعمال تهدد أمن اليمن والمنطقة.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القيادي الحوثي أحمد الحمزي لعلاقته بإيران وسلاح الجماعة المسيّر.

وكانت السعودية أدرجت الحمزي في سبتمبر/ أيلول 2021م وقيادات حوثية أخرى على قائمتها الخاصة بالإرهاب.

وتولى الحمزي قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي التابعة للحوثيين عام 2019، عقب وفاة قائدها السابق إبراهيم الشامي.

إلى ذلك جددت جماعة الحوثيين اشتراطها تنفيذ متطلبات ما تسميه الملف الإنساني والمتعلق بصرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز وفتح المطارات والموانئ بدون قيود، كمقدمة للبدء في عملية السلام.

أكد ذلك نائب وزير الخارجية في حكومتهم غير المعترف بها، حسين العزي، خلال لقائه الأحد في صنعاء المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص لليمن، الجنرال انتوني هايورد.

كما التقى المستشار العسكري هايورد، الأحد، نائب رئيس اللجنة العسكرية لدى الحوثيين، حسين الضيف، الذي قال إن لدى اللجنة “تصورات ورؤى لعملية وقف إطلاق النار وتثبيته في حال أثبت التحالف جديته بخطوات عملية تتمثل في إنهاء الحصار ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني”، وفق وكالة الأنباء سبأ التابعة للجماعة.

ويشهد اليمن، منذ انفراط عقد الهدنة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هدنة شبة رسمية أو ما يسميه الحوثيون (خفض التصعيد) بطلب وسيط إقليمي مع استمرار مناوشات واشتباكات محدودة هنا وهناك… على أمل تهيئة الظروف لموافقة الطرفين على تجديد الهدنة ضمن مسار يقود إلى مفاوضات تسوية سياسية شاملة.