الحوثيون يفاجئون إسرائيل مجددا!

قصفت حركة «أنصار الله» (المعروفة بالحوثيين) إسرائيل صباح أمس بصاروخ أرض ـ أرض، في هجوم نوعيّ جديد يجيء بعد استهدافهم الدولة العبرية بهجوم ناجح لطائرة مسيّرة بعيدة المدى قبل أسابيع. استهدف الهجوم القادم من الشرق، حسب المتحدث العسكري للاحتلال بالعربية أفيخاي أدرعي قاعدة ومطارا (أكدت أنباء إسرائيلية لاحقا أنه مطار بن غوريون) وسط إسرائيل، كما طال، وفق ناشطين، محطة قطار، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض الصاروخ، غير أن أدرعي قال إنه تم اعتراض الصاروخ وسقوطه في «منطقة غير مأهولة» شرق تل أبيب فيما كشفت صور عديدة واردة عن حرائق وأضرار مادية في محطة رئيسية للقطار قرب بلدة موديعين.
سبق هاتين الحادثتين المؤثرتين هجوم ناجح آخر للحوثيين بمسيّرات وصواريخ باليستية على مدينة إيلات (بالاشتراك مع فصائل عراقية) وكان لافتا، ضمن هذا السياق نشر تقرير لمركز استخباراتي إسرائيلي يقول إن الجماعة اليمنية «تخطط لهجوم بري» انطلاقا من مواقع في سوريا، وأن عناصر الجماعة أجروا تدريبات عسكرية تحاكي التسلل على الأنفاق والسيطرة على القواعد العسكرية الإسرائيلية واختطاف جنود، وذلك ضمن خططهم للرد على هجوم إسرائيل على ميناء الحديدة، في الوقت الذي يتابعون فيه تأثيرهم الكبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج نتيجة العمليات التي يقومون بها ضد السفن التي يتهمونها بنقل البضائع إلى إسرائيل.
علّقت وسائل إعلام إسرائيلية على الحادثة بالتأكيد على تفاجؤ الجيش بالهجوم بينما كان «رئيس وحدة أمان (أكبر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وأكثرها كلفة) الجديد نائما لدى سقوط الصاروخ» فيما وصفت صحيفة «معاريف» الحدث بأنه «دراماتيكي وغير عادي» مؤكدة أنه سقط على مسافة عدة كيلومترات عن مطار بن غوريون.
تكمن أهمية الحدث الأخير في كشف امتلاك الحوثيين لهذا النوع من الصواريخ الخطيرة، وفي تمكنهم من قذف هذا الصاروخ الباليستي «فرط الصوتي» الذي قطع مسافة تقدر بـ2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف، وفي إخفاق دفاعات إسرائيل عمليا في اعتراضه والتصدي له، وفي أن الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية فشلت في اعتراضه، وفي أن الأقمار الصناعية الأمريكية لم تلتقط الحرارة الكبيرة الناتجة عن محرّك الصاروخ ولم تبلغ، بالتالي، الجيش الإسرائيلي.
تعليق بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل، كان متوقعا حيث قال إنه «كان على الحوثيين أن يعرفوا الآن أننا سنطلب ثمنا باهظا لأي محاولة للإضرار بنا» وبما أن هذا يعني أن إسرائيل مقدمة على عملية انتقامية كبيرة جديدة ضد اليمن فالأولى أن يتوقع نتنياهو، بدوره، حتى لو كان يخطط لغزو اليمن وليس فقط شن هجمات انتقامية ضده، أن يتابع الحوثيون تطوير ترسانتهم العسكرية، واستراتيجياتهم وتكتيكاتهم، وأنهم لن يتوقفوا حتى تتوقف حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة.
لا يمكن، من جهة أخرى، قراءة هذه الحادثة من دون وضعها ضمن السياق الدوليّ العام المحتدم، والذي يجعلها تترابط بالضرورة مع المواجهة الإسرائيلية مع إيران، والمواجهة الروسية ـ الأوكرانية، وكذلك المواجهة الخفيّة بين الصين والغرب.
في عام 2024، ما الذي يختلف به أهل (اليمن)، عن بقية أهل ما بين (دجلة والنيل)، في موقفهم من أهل (فلسطين)، رغم بُعد المسافات؟!
كردة فعل على عنوان (الحوثيون يفاجئون إسرائيل مجددا!) https://www.alquds.co.uk/?p=3399021
أو لماذا الكفر بوجود خالق، لا يحاسب عليه القانون، بينما الكفر بوجود هولوكوست، يحاسب عليها القانون في (ألمانيا)؟!🤣🤭🫣
ثم هل يمكن تحويل Mindset العراقي من الوظيفة إلى Businessman بهذا الإعلان؟!
ومن يكفل من، من (عالات) الدولة (الأجهزة الأمنية والعسكرية والميليشيات والقضاء) على مبلغ ما، أمام الدولة؟!🤣🤭🫣
وهل هذا يعني هناك أي حياد أو شفافية أو لا مركزية في أي وسيلة إعلام (يهودية) أم كلها تتبع (الموساد)؟!
تعليقاً بعد ما قرأت ترجمة تحت عنوان (أوبزيرفر: أزمة في أقدم صحيفة يهودية في العالم بعد فبركات عن حرب غزة.. اعتذرتْ وسحبت منشورات وأوقفت مراسلاً) https://www.alquds.co.uk/?p=3398917
كيف لأي وسيلة إعلام في بريطانيا، لا يمكن معرفة من صاحبها؟!
أو من المسؤول عن تمويلها؟!
هل هذا منطقي أو موضوعي فيما له علاقة بدولة الضرائب أو الرسوم أو الإيرادات التي على ضوء ذلك يتم بناء ميزانية أو قيمة أي عملة في أي نظام مالي، على أرض الواقع، أليس كذلك، أم لا؟!
أحسنت يا (د سعيد يقطين)، وأضيف هل هناك علاقة بين زلزال (تركيا) وزلزال (المغرب) وزلازل (إيران)، أم لا؟!
تعليقاً أو ردة فعل على ما ورد تحت عنوان (من اليسراوية إلى الأمازيغوية) https://www.alquds.co.uk/?p=3398674
الكثير لم ينتبه إلى أن (الكيبوتسات) في الكيان الصهيوني، هي مثال عن (الشيوعية)، في كل مناهج الإقتصاد،
فوضى الديمقراطية، كانت الغطاء لتمرير تسويق الفساد/الغش/الظلم، إلى كل (أهل فلسطين) من دولة (آل البيت) في جانب ومن جانب آخر دولة (شعب الرّب المُختار)،
إشكالية حرب 1967، كان تجسّس على مؤتمر القمة في (المغرب)، وجهل (بوتفليقة) في (اللغة الإنجليزية) بعد ذلك في الحرب الديبلوماسية في الأمم المتحدة، فضاعت فلسطين بين (Land) أو (The Land)، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.
وللتوضيح أكثر، مثال عن خزعبلات تحالف (أهل الإعلام) مع (أهل المال)
https://youtu.be/DP2lCJPtWDM?si=bhN3F7BFumqE9bb9
اللقاء أعلاه👆، لا يختلف عن اللقاء أدناه👇
https://youtu.be/WfqQFc2joG0?si=pMU_0H99QV9W5xys
لتبييض صورة من (سرق) أملاك (جمعية التربية الإسلامية) في (المنصور)،
لبناء عليها (جامعة التراث)،
والأنكى إصدار حكم، فاسد/مغشوش/ظالم، تنشره جريدة (الوقائع العراقية)،
بحجة أن جمعية التربية الإسلامية تمثل (الإرهاب) في عراق ما بعد 9/4/2003، أو دولة الفرهود/الگوترة، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.
من وجهة نظري، المنافسة الآن، هناك سباق أو منافسة بين من ينتج أولاً، (طريق التنمية) أم (ممر بايدن)؟!
طريقة عمل الجرد/التعداد، في (العراق) عام 2024 سيُحدد من سيفوز في المنافسة🤣🤭🫣
أي الكرة، في ملعب (د رحيم العتابي) وصحبه، هل ستتهاون وتتدلع، أم لا؟!🥸🧐🫵
بحضور رئيس الوزراء، في حفلة 2024، أحسنت يا شيخ حسن السامرائي،
وأضيف في دولة (الفرهود/الگوترة)،
كم مُعقب معاملات، فهم روتين البيروقراطية، استطاع بعدها ليس فقط أن يصبح (لواء)، بل ويحصل على حماية ووسائل نقل من الوزارة؟!
ومن هنا أهمية فهم كيف يجب أن يتم الجرد/التعداد، لمن يريد حقيقة الإصلاح أو رفع الغش والفساد أي (الظلم)، في أي دولة، من دولنا، بداية من مهد تدوين لغة الحضارة بواسطة اللغة الأبجدية في وادي الرافدين، أو اللغة الصورية في وادي النيل، أو لغة الأشكال (الماندرين).
جميل طريقة إختيار زاوية الرؤية والتحليل من العلماني/المسيحي (د وسام سعادة)،
فيما جمعه تحت عنوان (اليهود والمسلمون وتفاوت الصلة بالحرب الحالية) https://www.alquds.co.uk/?p=3398294
هل يسمح بإضافة زاوية أخرى إلى الموضوع، مفهوم (الدولة) ومفهوم (العدالة) وموقع (الأسرة الإنسانية) فيها، وأهمية تنظيم إدارة وحوكمة المنافسة في تسويق أي منتج، في أجواء بورصة أسهم سوق العولمة الإنترنت الشّابِكة أو التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال (الآلة/الروبوت) التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة،
بعيداً عن مفهوم إقتصاد الحرب والصناعة الحربية؟!
DW understanding of Bangladesh University for Sustainable Development (BUSD)
https://youtu.be/_P4krB2GHdI?si=fQAHPtc1BSUwsD3G
عند مشاهدة رسالة الإعلام الألماني عن بنغلاديش، فهل هي مع أم ضد أو تريد أن تعرف، من أين تؤكل الكتف،
وهل في ذلك أي (خطأ)؟!🥸🧐
في الرابط 👇عن كل يُغنّي على ليلاه، في طريقة الفهم، وبالتالي ردة الفعل، في مُنتَج:
كيف تم طرح عدة زوايا رؤية بخصوص موضوع Netflix
تستثمر في بناء سلسلة وثائقية جديدة على «نتفليكس» بعنوان «ماذا بعد؟ المستقبل مع بيل غيتس»
من وجهة نظري، لا يجوز تمرير دلع، تحرش، استفزاز، فتنة النساء، المقصودة في إثارة المشاكل،
فمثلاً، أنتبه إلى خُبْث سؤال المذيعة (الأردنية)، والتي ظهرت في (لغة الجسد) واضحة
https://youtube.com/shorts/L6x-Hl4Gras?si=kff9Fk8y2gGoGAA9
الذي يوضح بشكل عملي ازدواجية إشكالية مفهوم المملكة مع الجمهورية (الكيان الصهيوني) أم (الكيان الفلسطيني) حتى في إنتخابات عام 2024،
لأن نحن، لسنا في زمن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في عام 2024 السؤال، هل هناك (خطأ) في إنتخاب (يحيى السنوار)، بعد خالد مشعل أو إسماعيل هنية؟!
https://youtu.be/UNwKqaoI0gI?si=881gkPDjuTCdZtK4
أو هل هناك (خطأ) في حوار أحمد البشير أعلاه👆، بمعنى آخر، لماذا كان يظهر عليه الخوف/الجبن/الرعب، عكس أسلوب إدارة وحوكمة البرنامج على DW بشكل عام؟!🫣🤭🤣
المحامي والمحاسب القانوني، لا يجوز أن يكون همّه، الصعود على الثغرات في نص لغة القانون، من أجل زيادة الإيرادات على حساب (ظلم) الدولة (العالة) أو الإنسان ة والأسرة والشركة (المُنتِجة).🤨😉
🤑🙈🙉🙊📟✒️📓🇺🇳
إيران تنتقم للاغتيال اسماعيل هنية عبر حزب الله و أنصار الله. و الضحية الأولى كالعادة المواطن العربي.
لكل فعل رد مساو له له في القوة ومعاكس له في الاتجاه ؟وليس هناك حرب على مر التاريخ آمنه او نظيفة ، الحرب لها بدايه ومسيرتها سلسلة من المعارك يتخللها. نجاحات وإخفاقات ، لكن لها نهاية ، تحدد من هو المنتصر ومن هو المهزوم ، ومن الذي يرفع الراية البيضاء ، وبالتالي من الذي يفرض شروطه ؟ ج مزورا بالقرن العشرين وما بعده سلسلة من الحروب جميعها بدون استثناء تكللت بالهزائم المطلقه صحيح ان هناك معارك حققت نجاحات وهزائم للعدو ، لكن ينظر إلى النهاية ، واستذكارها يمرون فقط على المعارك التي هزم فيها العدو، ولا ينظرون الى نتائج الحرب ، ولولا. وسائل الإعلام الأخرى الاجنبيه لظننا أننا المنتصرون دائما وأبدا، من خلال الإعلام ، تعرف من يسعى حثيثا لوقف الحرب ومن يرفض وقفها ، يتحدد فيها الوضع الحقيقي والفعلي لطرفي الحرب ؟
نعم أنكم علامة من علامات النصر التي اثلجت قلوبنا والتي جعلتنا رافعي رؤسنا عاليا فلكم منا كل التحية لكم وبارك الله بجهودكم