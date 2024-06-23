الحوثيون يقولون إنهم نفذوا هجوماً على 4 سفن في ميناء حيفا- (فيديو)

دبي: قال الحوثيون في اليمن إنهم نفذوا عملية عسكرية مشتركة مع “المقاومة الإسلامية في العراق” استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وذكر يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون، أن الطرفين شنّا هجوماً بطائرات مسيرة على ناقلتين للأسمنت وسفينتي نقل بضائع في ميناء حيفا، السبت.

وقال إن السفن تابعة لشركات “انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت الأولى أربع سفن في ميناء حيفا، بينما استهدفت الأخرى سفينة ( Shorthorn Express ) في البحر الأبيض المتوسط وكانت في طريقها إلى ميناء حيفا.

22_06_2024م pic.twitter.com/ehXgdrqSpr — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 22, 2024

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً حتى الآن، وإن كان قد نفى زعماً مماثلاً من جانب الحوثيين هذا الشهر.

وقال سريع أيضاً إن الحوثيين هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط بطائرات مسيّرة في إطار الحملة التي تنفذها جماعة الحوثي لعرقلة حركة الملاحة في ممرات مائية مهمة، على سبيل التضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وأضاف سريع: “حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله”.

ولم يصدر أي تأكيد مستقل بخصوص الهجومين، ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما أعلنه الحوثيون.

واستهدفت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران خطوط الشحن البحرية بطائرات مسيرة وصواريخ لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني. وخلال عشرات الهجمات التي نفذوها، أغرقوا سفينتين واحتجزوا واحدة وقتلوا ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.

(رويترز)