سياسة | دولي

الحوثيون يقولون إنهم نفذوا هجوماً على 4 سفن في ميناء حيفا- (فيديو)

23 - يونيو - 2024

صورة من الأرشيف لميناء حيفا

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دبي: قال الحوثيون في اليمن إنهم نفذوا عملية عسكرية مشتركة مع “المقاومة الإسلامية في العراق” استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وذكر يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون، أن الطرفين شنّا هجوماً بطائرات مسيرة على ناقلتين للأسمنت وسفينتي نقل بضائع في ميناء حيفا، السبت.

وقال إن السفن تابعة لشركات “انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقاً حتى الآن، وإن كان قد نفى زعماً مماثلاً من جانب الحوثيين هذا الشهر.

وقال سريع أيضاً إن الحوثيين هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط بطائرات مسيّرة في إطار الحملة التي تنفذها جماعة الحوثي لعرقلة حركة الملاحة في ممرات مائية مهمة، على سبيل التضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وأضاف سريع: “حققت العمليتان أهدافهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله”.

ولم يصدر أي تأكيد مستقل بخصوص الهجومين، ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما أعلنه الحوثيون.

واستهدفت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران خطوط الشحن البحرية بطائرات مسيرة وصواريخ لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني. وخلال عشرات الهجمات التي نفذوها، أغرقوا سفينتين واحتجزوا واحدة وقتلوا ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.

(رويترز)

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  1. يقول جميل جمال:
    يونيو 23, 2024 الساعة 1:27 ص

    “جماعة الحوثي المتحالفة مع ايران” هكذا يتم وصف الحوثيين دائماً. لكن هذا يدعونا للتساؤل متى سنسمع عن جماعة مدعومة من دولة سنية تقوم بمهاجمة الكيان الغاصب؟؟ هل يمكن ان نسمع خبرا عن مثلا قامت المجموعة كذا المدعومة من الامارات بشن هجوم على اسرائيل؟ او قامت المجموعة المدعومة من البحرين باطلاق وابل من الصواريخ باتجاه تل ابيب؟؟؟

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  2. يقول حسن من ایران:
    يونيو 23, 2024 الساعة 8:54 ص

    ایران و اذرعها فقط من یهاجمون الکیان الغاصب لم ؟
    آن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود
    والحمدلله

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