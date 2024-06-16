​​​​​​الحوثيون يقولون إنهم هاجموا سفينتين ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب

صنعاء: قال الحوثيون في اليمن اليوم الأحد إنهم هاجموا سفينتين مدنيتين بالإضافة إلى مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب، في أحدث المساعي لتعطيل حركة الشحن فيما يقولون إنه يأتي دعما للفلسطينيين في غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان إن الجماعة المتحالفة مع إيران أطلقت صواريخ باليستية على المدمرة الأمريكية فضلا عن صواريخ بحرية على السفينة “كابتن باريس” وطائرات مسيرة على السفينة “هابي كوندور”. ولم يتضح ما إذا كان أي من هذه الأهداف قد أصيب.

وقالت هيئة عمليات التجارة البريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم إن سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية أبلغت عن انفجارين في مكان قريب. وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير ويواصلان الرحلة، دون أن تحدد هوية هذه السفينة.

يشن الحوثيون، الذين يسيطرون على عاصمة اليمن ومعظم المناطق الأكثر سكانا فيه، عشرات الهجمات على حركة الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين.

وأدت الهجمات إلى تعطيل التجارة العالمية بإجبار الشركات المالكة للسفن على تغيير مسارات سفنها عن قناة السويس، وهو ما أدى إلى توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية منذ فبراير شباط ردا على هذه الهجمات.

(رويترز)





