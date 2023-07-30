الحوثيون يلوّحُون بتطوير أسلحة جديدة.. ويتهمون الحكومة بعرقلة صفقة تبادل 1400 أسير

عدن – “القدس العربي”:

لوّحت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، اليوم الأحد، بتطوير أسلحة جديدة ضمن ترسانتها العسكرية واجراء تجارب “إلى بعض الجزر” اليمنية، في إشارة تهديد بإمكانية استهداف قواعد للتحالف في تلك الجزر.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، «سنعمل في الأيام القادمة على تطوير ترسانتنا العسكرية. وثقوا بأنها قوة صلبة عصية على الانكسار.. سنعمل على تطوير هذه الأسلحة، وسنعمل في المستقبل على إجراء التجارب إلى بعض الجزر اليمنية».

وأضاف المشاط في خطاب خلال زيارته لمحافظة المحويت / شمال غرب، «العدو متغطرس ومتكبر، ولا يعرف إلا لغة القوة، وسنعمل كل ما نستطيع لردع العدوان».

إلى ذلك اتهم الحوثيون، اليوم الأحد، الحكومة المعترف بها دوليًا بأنها مَن وضعت العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل 1400 أسير من الطرفين.

وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن قد نظم جولة ثامنة من مباحثات تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين في عمّان خلال يونيو/ حزيران الماضي للتباحث بشأن الاتفاق على صفقة جديدة تشمل 1400 أسير.

ونفى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، تعذيب أسير في سجونهم حتى فارق الحياة، في رد على أخبار تداولت ذلك. وقال في تدوينة على موقع أكس إن «هذا الخبر عار عن الصحة». وأضاف: «هو موجود لدينا بكامل صحته، وقبل قليل قام بالتواصل بعائلته وأكد لهم أنه بخير».

وطالب المرتضى بتشكيل لجنة من الأمم المتحدة لزيارة السجون لدى كل طرف.

وأكد في مقابلة مع قناة المسيرة، اليوم الأحد، استعداد جماعته لفتح سجونهم للاطلاع على أوضاع الأسرى.

وقال المرتضى إن الحكومة رفضت عرضًا منهم بضم المعتقل السياسي منذ عام 2015م، محمد قحطان القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر الأحزاب الإسلامية في اليمن)، في الصفقة الجديدة (صفقة 1400 أسير) مقابل الافراج عن مجموعة من أسرى الجماعة.