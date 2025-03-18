الحوثيون ينددون بالضربات الإسرائيلية على غزة ويتعهدون بـ”تصعيد خطوات المواجهة”

صنعاء: ندد الحوثيون الثلاثاء بالضربات الإسرائيلية العنيفة خلال الليل على قطاع غزة، متعهدين بـ”تصعيد خطوات المواجهة”، بعدما هددوا باستئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وقبالة ساحل اليمن.

وقال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في بيان صباح الثلاثاء إنه “يحمّل العدو الصهيوني والأمريكي المسؤولية الكاملة عن نقض اتفاق وقف إطلاق النار وإفشال كل الجهود للانتقال للمرحلة الثانية، وكذا إعادة عسكرة البحار وتوتير الأجواء في المنطقة”، محذرا من أن “عليهم تحمل تداعيات وتبعات ذلك مهما كان حجمها”.

وأكّد البيان أن “الشعب الفلسطيني لن يترك وحيدا في هذه المعركة”.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الثلاثاء بأن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت إلى 330 “غالبيتهم أطفال ونساء” في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة الليلة الماضية.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن قبل أسبوع بأنهم “سيستأنفون حظر عبور” السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، مؤكدين أن الحظر “سيستمر” حتى تعيد إسرائيل فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.

وبدأت الولايات المتحدة السبت شن غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات “حاسمة وقوية” بعد تهديداتهم للتجارة البحرية، وأسفرت الضربات الأمريكية إلى الآن عن مقتل 53 شخصا على الأقل وفق وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وأعلن المتمردون اليمنيون مسؤوليتهم عن ثلاث هجمات في البحر الأحمر ضد حاملة طائرات أمريكية خلال 48 ساعة.

(أ ف ب)