سياسة | عربي

الحوثيون يهددون بمعاقبة مستخدمي “ستارلينك” في مناطق سيطرتهم باليمن

4 - مارس - 2025

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن يوم الاثنين، حظر استخدام خدمات الإنترنت الدولية ستارلينك في مناطق سيطرتها، مهددة بعقاب المخالفين.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين، عبر بيان صحافي، إن “استخدام طرفيات وتجهيزات شركة ستارلينك يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة”.

وهدد البيان بأن “تشغيل واستخدام أي معدات اتصالات غير مرخصة يمثل انتهاكا للأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد، مشددا على أن أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في استيراد أو تشغيل هذه التجهيزات سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة”.

ودعا البيان “جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاعتماد على شبكات الاتصالات الرسمية المرخصة، محذرا مما أسماه المخاطر الأمنية والتقنية التي قد تترتب على استخدام شبكات غير قانونية”.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أقرت في سبتمبر/ أيلول الماضي إطلاق خدمة ستارلينك، معلنة تقديم كافة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة.

(د ب أ)

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  1. يقول خالد حسن الدرواني:
    مارس 6, 2025 الساعة 2:03 ص

    على المواطنيين والتجار الإلتزام بكل ما ورد وعدم مخالفته لما فيه من مصلحة أمنية للعباد. البلاد ولا يجب تجاهل مثل هذه التصريحات لأن في مخالفته خدمة للعدو الجبان
    فكن شريكاً في صناعة النصر وساهم في نشر الأمن لبلدك ولمن هم حولك

    رد

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