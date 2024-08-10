سياسة | عربي

الحوثيون يُكلّفون أحمد الرهوي بتشكيل حكومتهم الجديدة في صنعاء

10 - أغسطس - 2024

أحمد الأغبري
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صنعاء- “القدس العربي”: كلّفت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، أحمد غالب الرهوي، السبت، بتشكيل حكومتهم الجديدة (غير المعترف بها).

وأصدر مهدي المشاط ، رئيس المجلس السياسي الأعلى، قرارًا بتكليف أحمد غالب الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء، وفق وكالة الأنباء سبأ، التي يُديرها الحوثيون. فيما تم تعيين سلفه رئيس حكومة الإنقاذ، عبد العزيز بن حبتور، عضوا في المجلس السياسي الأعلى؛ وهو المجلس الحاكم في مناطق سيطرة الجماعة.

ويأتي هذا القرار في مقدمة قرارات ما سبق وأعلنت عنها الجماعة باسم “التغييرات الجذرية” في مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتهم في معظم وسط وشمال البلاد.

وكان أحمد الرهوي، المكلّف بتشكيل الحكومة، يشغل عضوًا في المجلس السياسي الأعلى، وقبل ذلك محافظًا لمحافظة أبين، ووكيلًا للمحافظة ذاتها، التي ينتمي إليها، ووكيلاً لمحافظة المحويت، وقبل ذلك مديرًا عامًا لمديرية خنفر في أبين (مسقط رأسه).

وكان مسلحو القاعدة قد فجروا منزل الرهوي في منطقة باتيس في محافظة أبين (جنوب) ليقرر مغادرتها عام 2015، ويستقر في صنعاء.

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