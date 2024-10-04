الحوثيون: 12 غارة أمريكية بريطانية على صنعاء والحديدة وذمار- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 12 غارة جوية على مدينتي صنعاء وذمار ومحافظة الحديدة.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين في أخبار عاجلة، أن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ4 غارات منطقة الصيانة بمديرية الثورة في صنعاء (شمال)”.

وأضافت أن “العدوان الأمريكي البريطاني شن كذلك 7 غارات على مطار الحديدة الدولي ومنطقة الكثيب بمحافظة الحديدة (غرب)”.

وأشارت إلى أن “غارة أمريكية بريطانية استهدفت كذلك جنوب مدينة ذمار (100 كم جنوب صنعاء)”.

ولم تتطرق القناة إلى نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن أو لندن بهذا الشأن.

لكن ناشطين إعلاميين يمنيين تداولوا عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لما قالوا إنها أعمدة دخان متصاعدة من مناطق استهدفها القصف الأمريكي والبريطاني في صنعاء والحديدة.

غارات على صنعاء والحديدة وذمار .

يا بني صهيون الشعب اليمني فاااارح بالمواجهة ضدكم pic.twitter.com/kINMi3nt2o — مصطفى المومري (@Mustafaalmomri) October 4, 2024

والخميس، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، عبر كلمة متلفزة، أن إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا نفذوا 39 غارة على اليمن هذا الأسبوع.

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

(الأناضول)