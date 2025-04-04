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“الحوثي”: أفشلنا هجومين كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذهما ضد بلدنا

منذ ساعة واحدة

يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين- لقطة شاشة

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، أن قواتها أفشلت هجومين جويين كانت الولايات المتحدة تحضر لتنفيذهما ضد اليمن، في اشتباك هو الثاني خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، “استهدفنا القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ’ترومان’، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة”.

وأضاف: “قمنا بإفشال هجومين جويين كان العدو يحضر لتنفيذهما ضد بلدنا في اشتباك هو الثاني خلال الـ 24 ساعة الماضية واستمر لعدة ساعات”.

وشدد سريع: “نتصدى للعدوان الأمريكي على بلدنا، ولن نترك واجباتنا الأخلاقية والدينية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، مهما كانت التداعيات والنتائج”.

(الأناضول)

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