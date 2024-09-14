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الحوثي: أكثر من 700 غارة وقصف بحري لواشنطن لم يحد من عملياتنا

14 - سبتمبر - 2024

زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي- لقطة شاشة

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صنعاء: قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، السبت، إن أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم يفد الولايات المتحدة في الحد من عملياتنا العسكرية في البحار أو ردعها.
جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأضاف الحوثي: “من أهم ما يلفت النظر ويشهد على فاعلية جبهة اليمن؛ الإعلان الأمريكي عن عودة حاملة الطائرات (يو إس إس تيودور) روزفلت، من اتجاه آخر”.
وأوضح أن “الحاملة روزفلت، رغم أهميتها كقاعدة عسكرية متنقلة في البحار، عادت بالتهريب عبر المحيط الهندي ولم تدخل البحر الأحمر”.
وقال الحوثي: أكثر من 700 غارة وقصف بحري لم يفد الأمريكي في الحد من عملياتنا العسكرية في البحار أو يردعها ويوقفها”
وأضاف: “خلال الأسبوع المنصرم، تمكن الدفاع الجوي بتوفيق الله، من إسقاط طائرتين (مسيرتين) أمريكيتين MQ9 وهذا يصل لعدد متقدم وملفت”.
وأشار إلى أن “الغارات الأمريكية بدون مبرر بجوار مدرسة للبنات في تعز جنوب غرب،الثلاثاء، نتج عنها استشهاد فتاتين وإصابة 18 فتاة”.
ودعا زعيم الجماعة: “الشعب اليمني إلى احتشاد واسع في كل الساحات والمحافظات للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، غدًا الأحد”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.
ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية. ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.
وخلَّف العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ أكثر من 11 شهرا، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 14, 2024 الساعة 6:03 م

    حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواكم يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله الحوثيين الرجال الأسود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

    رد

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