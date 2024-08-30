“الحوثي”: ارتفاع وفيات السيول بالحديدة اليمنية إلى 84 

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء السيول في محافظة الحديدة غربي اليمن إلى 84 شخصا وذلك منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري.

جاء ذلك في بيان صدر عن لجنة الطوارئ بالمحافظة الواقعة في معظمها تحت سيطرة الجماعة، نقلته وكالة أنباء “سبأ” التابعة للحوثيين.

وقال البيان: “عدد ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحديدة منذ مطلع أغسطس الجاري، ارتفع إلى 84 حالة وفاة و25 مصابا”.

وأضاف: “السيول وصلت إلى المدخل الشمالي لمدينة الحديدة، وغمرت مئات المنازل والممتلكات وتسببت بأضرار بالغة في البنى التحتية والمساكن والممتلكات الزراعية، وقطعت عددا من الطرق”.

ومنذ مطلع أغسطس الجاري، ازداد معدل هطول الأمطار في عدة محافظات ما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة، وتضرر نحو ربع مليون، خصوصا من يعيشون في مخيمات النزوح، وفق إحصائيات حكومية وحوثية وأممية.

وفي ظل تهدئة من حرب أهلية بدأت قبل نحو 10 سنوات، يعاني اليمن ضعفا شديدا بالبنية التحتية، يؤدي عادة إلى تفاقم الأضرار والخسائر الناجمة عن السيول والطقس السيئ.

(الأناضول)