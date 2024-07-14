الحوثي: استهداف سفينة إسرائيلية ومهاجمة أهداف عسكرية في إيلات- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأحد، استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وتنفيذ عملية على أهداف عسكرية في إيلات جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع.

وقال البيان إن قوات الجماعة “استهدفت سفينة (MSC UNIFIC) الإسرائيلية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.

وأضاف أنه “تم تنفيذ عملية استهداف لعدد من الأهداف العسكرية للعدوِّ الاسرائيليِّ في منطقة أُمِّ الرشراشِ (إيلات) جنوبي فلسطينَ المحتلة بعددٍ من المسيرات، وقد حققت العمليةُ أهدافَها بنجاح”، دون توضيح طبيعة هذه الأهداف.

وأشار إلى أن “تنفيذ العمليتين يأتي انتصارا لمظلومية الشعبِ الفلسطيني، وردا على مجزرة المواصي في خان يونس التي ارتكبها العدوُّ الإسرائيلي”.

ولم يرد من سلطات الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق فوري على ما جاء في البيان الحوثي.

والسبت، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي “مجزرة مروعة” في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني 2024 ، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية ، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(وكالات)