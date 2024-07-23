الحوثي: اكتمال إخماد حرائق خزانات محطات الكهرباء بالحديدة

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، اكتمال إخماد حرائق خزانات محطات الكهرباء في محافظة الحديدة غرب اليمن، عقب غارات شنتها إسرائيل ضد ميناء المحافظة قبل أيام.

جاء ذلك في منشور لمحافظ الحديدة المعين من قبل الحوثيين محمد قحيم، نشره عبر منصة “إكس”.

وصرح قحيم بـ”الانتهاء من إطفاء خزانات محطة الكهرباء بفضل الله نهائيا، وبالنسبة لخزانات منشآت النفط، وبرغم كمية الوقود الموجودة للقطاع الخاص تم الانتهاء من محاصرة النيران وإخمادها بنسبة 95 بالمئة”.

ولفت إلى “تجاوز مرحلة الخطر على أرواح الأبرياء من سكان محيط المنشآت”.

والسبت الماضي، شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على ميناء الحديدة وخزانات الوقود ومحطة الكهرباء فيه؛ ما أسفر عن 9 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارات ردا على هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحوثيون على مدينة تل أبيب فجر الجمعة؛ فقتل إسرائيليا وأصاب 10 آخرين.

وقوبلت الغارات الإسرائيلية على اليمن بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، بالإضافة إلى تحذيرات من تداعياته على الوضع الأمني في المنطقة، وجهود إنهاء حرب تل أبيب المتواصلة على قطاع غزة للشهر العاشر.

و”تضامنا مع غزة” يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وردا على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للجماعة” في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)