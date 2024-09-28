الحوثي: التحالف الأمريكي البريطاني يشن غارتين على صعدة

اليمن: أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية أن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن غارتين، مساء الجمعة، على محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر أمني (لم تسمه)، أن “طائرة بدون طيار تابعة للعدوان الأمريكي البريطاني شنت غارتين على شمال مدينة صعدة”.

ولم يتطرق المصدر لنتائج القصف، فيما لم يصدر أي تعقيب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا حتى الساعة 07:39 (ت.غ).

وتعد صعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وتقع في أقصى شمال اليمن وترتبط بحدود برية مع المملكة العربية السعودية.

والجمعة، أعلنت جماعة الحوثي استهداف 3 مدمرات حربية أمريكية بـ23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر الأحمر.

(الأناضول)