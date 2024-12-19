“الحوثي” تبث مشاهد لإطلاق صاروخين بالستيين على تل أبيب- (فيديو)

صنعاء: بثت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الخميس، مشاهد قالت إنها “لإطلاق صاروخين بالستيين فرط صوتي على منطقة يافا (تل أبيب) وسط فلسطين المحتلة”.

جاء ذلك في مقطع مصور صادر عن مركز الإعلام الحربي الحوثي بثته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة.

وعلقت القناة على المقطع بأنه “مشاهد إطلاق صاروخين فرط صوتي من طراز فلسطين 2 على هدفين عسكريين للعدو الصهيوني في يافا المحتلة المسماة تل أبيب”، دون تفاصيل.

🔵 إعلام العدو | مشاهد للاستهداف الصاروخي اليمني على يافا المحتلة “تل أبيب ” والأضرار التي لحقت بمنطقة الاستهداف.. #اليمن_يضرب_تل_ابيب pic.twitter.com/4BPGItWVHX — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 19, 2024

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي أنها قصفت بصاروخين بالستيين من طراز “فلسطين 2” هدفين عسكريين “نوعيين” في مدينة يافا وسط فلسطين المحتلة، بالتزامن مع غارات إسرائيلية على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة غرب اليمن.

يأتي ذلك بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن 14 من طائراته الحربية هاجمت بعشرات القنابل 5 أهداف في مناطق واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، إن هذه الغارات استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في العاصمة صنعاء، ومحافظة الحُديدة على ساحل البحر الأحمر، وتسببت باستشهاد 9 أشخاص وإصابة 3.

ويعد هذا ثالث هجوم تشنه إسرائيل على اليمن منذ بداية الإبادة بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكان الأول في يوليو/ تموز الماضي، والثاني في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر استهداف ميناء الحديدة ومنشآت الوقود في محطة توليد الكهرباء بالمدينة.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن الشحن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

كما تشن جماعة الحوثي من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب (وسط)، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أمريكي أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)