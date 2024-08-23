سياسة | عربي

جماعة “أنصار الله” تبث مشاهد لاستهداف سفينة يونانية واندلاع حرائق على متنها- (فيديو) 

منذ 28 دقيقة

لقطة شاشة

حجم الخط
0

صنعاء: بثت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، مشاهد قالت إنها لاستهداف سفينة يونانية “انتهكت حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية” الذي تفرضه الجماعة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

جاء ذلك في مقطع مصور، بثه حساب الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثي.

وأظهر المقطع لحظة استهداف سفينة (SOUNION) اليونانية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير على متنها.

وذكرت جماعة الحوثي في المقطع أن “السفينة اليونانية قامت الشركة المالكة لها بخرق قرار (الجماعة) حظر الدخول إلى أحد الموانئ الفلسطينية المحتلة (لم تذكره)”.

وفيما جددت الجماعة “تحذيرها للشركات بعدم مخالفة قرار الحظر المفروض على الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”، توعدت بأن “المرحلة المقبلة ستكون أشد وأنكى على سفن الشركات المخالفة”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هيئة بريطانية: بلاغ عن 5 انفجارات قرب سفينة قبالة سواحل اليمن- (تدوينة)
22 - أغسطس - 2024
الحوثي: 3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة اليمنية 
21 - أغسطس - 2024
البحر الأحمر.. انجراف سفينة إثر استهدافها بـ3 قذائف- (تدوينة)
21 - أغسطس - 2024
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا دمرت مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن
18 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية