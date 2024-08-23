جماعة “أنصار الله” تبث مشاهد لاستهداف سفينة يونانية واندلاع حرائق على متنها- (فيديو) 

صنعاء: بثت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الجمعة، مشاهد قالت إنها لاستهداف سفينة يونانية “انتهكت حظر الوصول إلى الموانئ الإسرائيلية” الذي تفرضه الجماعة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

جاء ذلك في مقطع مصور، بثه حساب الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثي.

وأظهر المقطع لحظة استهداف سفينة (SOUNION) اليونانية، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير على متنها.

وذكرت جماعة الحوثي في المقطع أن “السفينة اليونانية قامت الشركة المالكة لها بخرق قرار (الجماعة) حظر الدخول إلى أحد الموانئ الفلسطينية المحتلة (لم تذكره)”.

وفيما جددت الجماعة “تحذيرها للشركات بعدم مخالفة قرار الحظر المفروض على الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”، توعدت بأن “المرحلة المقبلة ستكون أشد وأنكى على سفن الشركات المخالفة”.

🎥 مشاهد إحراق البحرية اليمنية للسفينة اليونانية (SOUNION) في البحر الأحمر لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة #الرد_آت#طوفان_الأقصى #لستم_وحدكم #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/IAPVufHIRF — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 23, 2024

(الأناضول)