“الحوثي” تعلن إسقاط مسيرة أمريكية شمالي اليمن

إسطنبول: أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، إسقاطها بصاروخ محلي طائرة مسيرة أمريكية من نوع “إم كيو 9” أثناء قيامها بمهام “عدائية” في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع: “ردا على العدوان الأمريكي المتواصل على بلدنا وردا على مجازره المروعة بحق شعبنا تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع ’إم كيو 9’ وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع” لم يحدد نوعه.

ولفت إلى أن هذه الطائرة “هي الثالثة (من النوع ذاته) التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال عشرة أيام، والثامنة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة”، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأشار سريع إلى أن “العدوان الأمريكي متواصل على بلدنا حيث شن خلال الساعات الماضية عددا من الغارات على مناطق متفرقة أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين”.

وأضاف أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وأنها مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدنا”.

وتابع أن تلك القوات “على استعداد كامل للتعامل المسؤول مع أي محاولة للنيل من سيادة بلدنا وأمنه واستقراره، وأن عملياتنا لن تتوقف حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

ومساء الثلاثاء، أفاد الحوثيون “بارتفاع ضحايا العدوان الأمريكي السافر الذي استهدف بعدة غارات مدينة أمين مقبل السكنية في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة (غرب) إلى 6 شهداء و16 مصابا”.

وأضافت وزارة الصحة والبيئة في حكومة الحوثيين في بيان، أن القتلى “بينهم 3 أطفال وامرأتان”.

وأدان البيان “استمرار العدو الأمريكي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، معتبرا ذلك “جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق”.

فيما قالت قناة “المسيرة” مساء الثلاثاء، إن 3 غارات أمريكية استهدفت شبكة الاتصالات بمنطقة جبل الشماحي في مديرية بعدان التابعة لمحافظة إب.

كما أعلنت القناة عن “عدوان أمريكي استهدف شبكة الاتصالات في منطقة شوابة بمديرية ذيبين بمحافظة عمران”.

(الأناضول)