“الحوثي” تعلن استهدافها سفينة إمداد أمريكية بصاروخ باليستي- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء السبت، استهداف قواتها البحرية سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات “ترومان” بصاروخ باليستي.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اشتبكا “مع عدد من القطع الحربية الأمريكية ومنها حاملة الطائرات ترومان”.

وأضاف سريع، أن “عملية الاستهداف التي استمرت لساعات أدت إلى إعاقة العدو (الأمريكي) عن شن هجمات عدوانية على بلدِنا خلال فترة الاستهداف”.

وأشار إلى أن قوات الجماعة البحرية “استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات ترومان، بصاروخ باليستي”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية اشتباك مع القطع الحربية شمالي البحر الأحمر من بينها حاملة الطائرات الأميركية “ترومان” بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، واستهداف سفينة الإمداد الأميركية التابعة لحاملة الطائرات “ترومان” بصاروخ باليستي.#اليمن #الميادين pic.twitter.com/YOU6XjX6bQ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 5, 2025

وفي وقت سابق السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية على منصة “إكس” إن أفراد الخدمة في مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان، موجودون في مواقعهم، ويقومون بشن عمليات مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين المدعومين من إيران” دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها ذكرت قناة “المسيرة” التابعة لجماعة الحوثي في خبر مقتضب عبر قناتها في “تلغرام” نقلا عن مراسلها أن شخصا قتل وأصيب 4 آخرون، مساء السبت، إثر غارات شنها الطيران الحربي الأمريكي على مدينة صعدة شمالي اليمن، استهدفت متجرا ومنزلا”.

كما شن الطيران الأمريكي، في وقت سابق السبت، غارتين إضافيتين على منطقة كهلان في صعدة، وفق وكالة أنباء “سبأ” بنسختها التابعة للحوثيين، دون تقديم تفاصيل أخرى بالخصوص.

ولم تذكر المصادر الحوثية ما إذا كانت الغارتان نجم عنهما سقوط ضحايا من عدمه أو تفاصيل أخرى بشأنهما.

ومنذ 15 مارس/ آذار الماضي، رصدت الأناضول مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 67 مدنيا وإصابة 146 آخرين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

كما لا تشمل الإحصائية حديث الحوثيين، السبت، عن سقوط “عشرات” القتلى والجرحى جراء قصف جوي أمريكي على محافظة الحديدة (غرب) استهدف محتفلين بعيد الفطر، دون ذكر موعد محدد أو رقم للضحايا.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرتها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.

بينما تجاهلت الجماعة تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)