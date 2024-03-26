“الحوثي” تعلن استهداف إيلات و6 سفن خلال 72 ساعة

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، استهدافها مدينة إيلات جنوب إسرائيل وتنفيذها 6 عمليات عسكرية “نوعية” غالبيتها ضد سفن أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن خلال الساعات الـ72 الماضية.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، أكد فيه استمرار عمليات وهجمات جماعته “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وتدشينا للعام العاشر من الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي – البريطاني” على اليمن.

وقال إن جماعة الحوثي “نفذت 6 عمليات عسكرية خلال 72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.

كما “نفذت عملية عسكرية استهدفت من خلالها عددا من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين المحتلة”، وفق سريع.

وأوضح أن الجماعة استهدفت بأربع عمليات مشتركة أربع سفن وهي MAERSK SARATOGA الأمريكية في خليج عدن، وAPL DETROIT الأمريكية في البحرِ الأحمر، وHUANG PU البريطانية في البحر الأحمر، وPRETTY LADY (ترفع علم مالطا) وجميعها “كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

وأضاف أن “القوات الجوية التابعة للجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر”، دون مزيد من التفاصيل.

(الأناضول)