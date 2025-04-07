“الحوثي” تعلن استهداف تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، مساء الاثنين، تنفيذ عملية طالت “هدفا عسكريا” إسرائيليا في تل أبيب باستخدام طائرة مسيرة واستهداف مدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر بصواريخ مجنحة ومسيّرات.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن “سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة)، نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا” دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن عملية أخرى “استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة”.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف هدف عسكري في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا , واستهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر رداً على استمرار العدوان الأمريكي وجرائمه بحق أبناء شعبنا 09-10-1446هـ 07-04-2025م#التصعيد_بالتصعيد#لن_نترك_غزة… pic.twitter.com/sCWMcWSeLq — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 7, 2025

(الأناضول)