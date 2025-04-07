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“الحوثي” تعلن استهداف تل أبيب ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر- (فيديو)

منذ 40 دقيقة

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع - لقطة شاشة

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صنعاء: أعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، مساء الاثنين، تنفيذ عملية طالت “هدفا عسكريا” إسرائيليا في تل أبيب باستخدام طائرة مسيرة واستهداف مدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر بصواريخ مجنحة ومسيّرات.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان متلفز، إن “سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة)، نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا” دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن عملية أخرى “استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة”.

(الأناضول)

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