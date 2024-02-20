سياسة | عربي

الحوثي تعلن استهداف سفينة إسرائيلية ومواقع “حساسة” في إيلات

20 - فبراير - 2024

أرشيف

حجم الخط
0

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، أنها استهدفت سفينة إسرائيلية في خليج عدن، و”مواقع حساسة” في إيلات.
وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان، إن “القوات البحرية اليمنية (التابعة للجماعة) نفذت عملية استهداف لمواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعدد آخر من الطائرات المسيرة”.
وأضاف أن القوات البحرية التابعة للجماعة “نفذت أيضا عملية استهداف لسفينة إسرائيلية ’MSC SILVER’ في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.
‏وفي السياق، أشار المتحدث إلى أن “سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة على عدد من السُفن الحربية الأمريكية المعادية في البحرين الأحمر والعرب”.
واعتبر سريع هذه العمليات “انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا”.
ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن البيان الحوثي.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي، انطلاق عمليات مهمة عسكرية تحمل اسم “أسبيدس” لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي- (فيديو)
23 - يونيو - 2024
​​​​​​الحوثيون يقولون إنهم هاجموا سفينتين ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب
16 - يونيو - 2024
الحوثي: استهدفنا 98 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ نوفمبر – (فيديو)
18 - أبريل - 2024
هيئة بحرية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن
14 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية