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“الحوثي” تعلن استهداف سفينة بخليج عدن بصواريخ ومسيّرات- (فيديو)

19 - يوليو - 2024

المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع

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صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، استهداف سفينة في خليج عدن، بصواريخ ومسيّرات، بسبب “انتهاكها” حظر الوصول إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي..
جاء ذلك في كلمة مصورة للمتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، بثتها قناة “المسيرة” التابعة للجماعة.
وقال سريع إن قوات الجماعة “نفذت عملية عسكرية في خليج عدن، استهدفت سفينة Lobivia بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بسبب انتهاك الشركة المالكة لها حظر الوصول إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي” دون ذكر الجهة المالكة.
وأضاف أنه “تمت إصابة السفينة بشكل مباشر، بعملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 19, 2024 الساعة 9:24 م

    ممتاز جدا يا أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐖🐒🚀

    رد

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