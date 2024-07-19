“الحوثي” تعلن استهداف سفينة بخليج عدن بصواريخ ومسيّرات- (فيديو)

صنعاء: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، استهداف سفينة في خليج عدن، بصواريخ ومسيّرات، بسبب “انتهاكها” حظر الوصول إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي..

جاء ذلك في كلمة مصورة للمتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، بثتها قناة “المسيرة” التابعة للجماعة.

وقال سريع إن قوات الجماعة “نفذت عملية عسكرية في خليج عدن، استهدفت سفينة Lobivia بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بسبب انتهاك الشركة المالكة لها حظر الوصول إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي” دون ذكر الجهة المالكة.

وأضاف أنه “تمت إصابة السفينة بشكل مباشر، بعملية مشتركة للقوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا “تل أبيب”. بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم ” يافا” قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها. 19_07_2024م – 13-01-1446هـ#عملية_وطائرة_يافا_اليمنية pic.twitter.com/8BxxJg8WGI — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 19, 2024

(وكالات)